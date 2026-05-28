चीन में प्रमुख औद्योगिक उद्यमों के मुनाफे में पहले चार महीनों में 18.2% की वृद्धि

बीजिंग, 27 मई (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी से अप्रैल तक, देश भर में प्रमुख औद्योगिक उद्यमों का कुल लाभ 24 ख़रब 35 अरब 84 हजार युआन तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 18.2% की वृद्धि है।

तीन प्रमुख क्षेत्रों को देखें तो, खनन और विनिर्माण में क्रमशः 26.0% और 20.4% की वृद्धि दर्ज की गई, जो पहली तिमाही से क्रमशः 9.8 और 1.3 प्रतिशत अंक अधिक है; बिजली, ताप, गैस और जल के उत्पादन और आपूर्ति में 1.9% की गिरावट आई, जो पहली तिमाही से 1.3 प्रतिशत अंक कम है। अप्रैल में, देश भर में प्रमुख औद्योगिक उद्यमों के मुनाफे में 24.7% की वृद्धि हुई।

साथ ही, औद्योगिक उत्पादन में तीव्र वृद्धि जारी रही और औद्योगिक उत्पादों के उत्पादक मूल्य सूचकांक में उछाल आया, जिससे औद्योगिक उद्यमों की परिचालन आय में स्थिर वृद्धि को बल मिला। जनवरी से अप्रैल तक, देश भर में प्रमुख औद्योगिक उद्यमों के परिचालन राजस्व में 5.2% की वृद्धि हुई, जो जनवरी से मार्च से 0.2 प्रतिशत अंक अधिक है।

उपकरण निर्माण और उच्च-तकनीकी विनिर्माण जैसे उभरते उद्योग महत्वपूर्ण अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। कच्चे माल विनिर्माण क्षेत्र में लाभ वृद्धि की गति लगातार तेज हो रही है।

आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि औद्योगिक उद्यमों की संचयी इकाई लागत में इस वर्ष लगातार चार महीनों से गिरावट आई है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

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