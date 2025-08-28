अन्तरराष्ट्रीय

चीन में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क का निर्माण तेज

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 28, 2025, 04:56 AM

बीजिंग, 27 अगस्त (आईएएनएस)। इस साल से चीन व्यापक तौर पर प्राकृतिक गैस के बैकबोन पाइपलाइन नेटवर्क, शाखा पाइपलाइन नेटवर्क, गैस भंडारण व पीक-शेविंग सुविधा और कनेक्टिविटी परियोजनाओं का निर्माण बढ़ा रहा है। चीन में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क नया ढांचा तेजी से स्थापित हो रहा है।

पूर्वी चीन में पश्चिमी चीन से प्राकृतिक गैस की सप्लाई की चौथी लाइन यानी शिनच्यांग उइगुर स्वायत्त प्रदेश के थूलूफान शहर से निंगश्या ह्वी स्वायत्त प्रदेश के चोंगवेई शहर तक पाइपलाइन का निर्माण पूरा होने के चलते हेलोंगच्यांग प्रांत के हूलिन से चीलिन प्रांत के छांगछुन तक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ट्रंक लाइन की मुख्य बॉडी वेल्डिंग पूरी हुई। चीन में ऊर्जा बुनियादी संस्थापनों का निर्माण और तेज बना हुआ है।

बताया जाता है कि अब तक चीन में प्राकृतिक गैस प्राथमिक पाइपलाइन की संचरण क्षमता 4 खरब घन मीटर से अधिक हो गई है। प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की गैस संचरण क्षमता में काफी सुधार हुआ है।

वर्ष 2025 में चीन 2,000 किमी. से अधिक नई पाइपलाइन बनाएगा। इससे 14वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित 16,500 किमी. का लक्ष्य पूरा होगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...