चीन में पहले वर्चुअल स्पोर्ट्स ओपन स्कीइंग प्रतियोगिता का आगाज

Sep 23, 2025, 01:28 AM

बीजिंग, 22 सितंबर (आईएएनएस)। चीन में वर्चुअल खेलों के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत करते हुए, पहले चीन वर्चुअल स्पोर्ट्स ओपन का पहला स्कीइंग इवेंट 21 सितंबर को पेइचिंग में शुरू हुआ। इस प्रतियोगिता में कुल 107 एथलीटों ने भाग लिया, जिसमें दो मुख्य स्पर्धाएं थी: अल्पाइन स्कीइंग जायंट स्लैलम और स्नोबोर्ड जायंट स्लैलम। इन दोनों स्पर्धाओं को पुरुष और महिला वर्गों में विभाजित किया गया था, जहाँ पूरे चीन से प्रतिभागी अपनी कुशलता का प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हुए।

चीन के खेल सामान्य प्रशासन के खेल सूचना केंद्र द्वारा आयोजित यह चीन वर्चुअल स्पोर्ट्स ओपन, पहले ओलंपिक ई-स्पोर्ट्स गेम्स से प्रेरित है। इसमें साइकिलिंग, रेसिंग, स्कीइंग, गोल्फ, फुटबॉल और बास्केटबॉल सहित छह खेल शामिल हैं, जिन्हें दो चरणों में आयोजित किया जाएगा: ऑनलाइन प्रारंभिक दौर और ऑफलाइन फाइनल। 21 सितंबर से शुरू हुए ऑनलाइन प्रारंभिक दौर में, प्रतिभागियों ने ऑफलाइन फाइनल में 300 से अधिक स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा की। ये सभी प्रतियोगी 18 से 49 वर्ष की आयु के बीच के हैं। ऑफलाइन फाइनल और पुरस्कार समारोह दिसंबर की शुरुआत में पेइचिंग में होने की उम्मीद है।

इस प्रतियोगिता में स्कीइंग स्पर्धाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के इनडोर स्की सिमुलेटर का उपयोग किया गया, जिसने प्रतिभागियों के लिए एक यथार्थवादी स्कीइंग वातावरण तैयार किया। यह आयोजन तकनीक और खेल के गहरे तालमेल को दर्शाता है। प्रतियोगिता स्थल पर, खिलाड़ी एक बहु-डिग्री-ऑफ-फ्रीडम मोशन प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर, सोमेटोसेंसरी फीडबैक और उच्च-सटीकता मोशन सेंसर से लैस सिमुलेटर की मदद से, कृत्रिम बर्फ पर विभिन्न चुनौतीपूर्ण तकनीकी युद्धाभ्यास करते नजर आए। कैमरे और सेंसर की मदद से, सिस्टम ने खिलाड़ियों की हर गतिविधि को वास्तविक समय में दर्ज किया, जिससे निर्णायकों को अंक देने के लिए वैज्ञानिक आधार मिला और खिलाड़ियों को अपने कौशल में सुधार करने के लिए सटीक डेटा भी प्राप्त हुआ।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप ,पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/

