चीन में नव स्थापित विदेशी निवेश वाले उद्यमों की संख्या में 14.7 फीसदी का इजाफा

Nov 24, 2025, 04:46 PM

बीजिंग, 24 नवंबर (आईएएनएस)। चीनी वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 23 नवंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष के पहले 10 महीनों में चीन में नव स्थापित विदेशी निवेशित उद्यमों की संख्या में गत वर्ष के इसी अवधि की तुलना में 14.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विदेशी पूंजी का वास्तविक उपयोग 621.93 अरब युआन रहा।

उद्योग के संदर्भ में, विनिर्माण क्षेत्र ने 161.91 अरब युआन की विदेशी पूंजी का उपयोग किया, जबकि सेवा क्षेत्र ने 445.82 अरब युआन का इस्तेमाल किया।

उच्च तकनीक उद्योगों ने 192.52 अरब युआन का उपयोग किया, जिसमें ई-कॉमर्स सेवाओं, चिकित्सा उपकरण निर्माण और एयरोस्पेस उपकरण निर्माण में क्रमशः 173.1 प्रतिशत, 41.4 प्रतिशत और 40.6 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।

मूल स्रोत के अनुसार, चीन के प्रति संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड से निवेश में क्रमशः 48.7 प्रतिशत, 17.1 प्रतिशत और 13.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई (मुक्त बंदरगाहों के माध्यम से निवेश सहित)।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

