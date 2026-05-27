चीन में नए प्रकार के बिजली ग्रिड में 50 खरब युआन से अधिक निवेश की उम्मीद

बीजिंग, 26 मई (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रीय विकास एवं सुधार आयोग से मिली खबर के अनुसार, 15वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान चीन में नए प्रकार के बिजली ग्रिडों में किया जाने वाला निवेश 50 खरब युआन से अधिक होने की उम्मीद है।

ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए नए प्रकार के बिजली ग्रिडों का निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में, चीन ने एक विशाल, सुरक्षित और तकनीकी रूप से उन्नत राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड का निर्माण किया है, जो प्रभावी रूप से देश की 10 ट्रिलियन किलोवाट-घंटे से अधिक की वार्षिक बिजली खपत की गारंटी देता है।

चीनी राष्ट्रीय विकास एवं सुधार आयोग के नीति अनुसंधान कार्यालय के उप निदेशक, राष्ट्रीय विकास एवं सुधार आयोग के प्रवक्ता ली चाओ ने कहा कि वर्तमान में, चीन में नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण की मांग लगातार बढ़ रही है, क्षेत्रीय बिजली आपूर्ति और मांग में असंतुलन का दबाव लगातार बढ़ रहा है, और सभी स्तरों पर बिजली ग्रिड के सुरक्षित संचालन की जटिलता भी लगातार बढ़ती जा रही है।

एक नए प्रकार के बिजली ग्रिड के निर्माण की आवश्यकता है जो अधिक सुरक्षित, अधिक विश्वसनीय, अधिक पर्यावरण-अनुकूल, कम कार्बन उत्सर्जन वाली, अधिक लचीली और अधिक बुद्धिमान एवं अधिक अनुकूलनीय हो।

वर्तमान में, देश भर में कई नए प्रकार के बिजली ग्रिड निर्माण परियोजनाओं को गति दी जा रही है, जिससे ऊर्जा संरचना के समायोजन और अनुकूलन को बढ़ावा देने में मदद मिल रही है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/