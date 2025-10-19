अन्तरराष्ट्रीय

चीन में मोटर वाहनों की संख्या 46 करोड़ 50 लाख दर्ज

Oct 19, 2025, 05:24 PM

बीजिंग, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीनी सार्वजनिक सुरक्षा विभाग से मिली खबर के अनुसार इधर कुछ साल चीन में मोटर वाहनों और चालकों की संख्या में तेज वृद्धि बनी रही।

इस साल के सितंबर के अंत तक देश में मोटर गाड़ियों की संख्या 46 करोड़ 50 लाख दर्ज हुई। इसमें गाड़ियों की संख्या 36 करोड़ 30 लाख दर्ज है और चालकों की संख्या 55 करोड़ 60 लाख है। दोनों की कुल संख्या विश्व के पहले स्थान पर है।

ध्यान रहे इधर कुछ साल आर्थिक व सामाजिक गुणवत्ता विकास की पृष्ठभूमि में चीनी लोगों की सुविधाजनक यातायात प्रबंधन सेवा के प्रति नई प्रतीक्षा पैदा हुई है।

चीनी सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय ने यातायात प्रशासनिक प्रबंधन सेवा का सुधार निरंतर गहराया और 160 से अधिक नए कदम उठाए और आम लोगों तथा उद्यमों के लिए 1 खरब युआन से अधिक खर्च कम किया, जिसने आर्थिक व सामाजिक गुणवत्ता विकास के लिए योगदान दिया।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

