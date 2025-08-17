अन्तरराष्ट्रीय

चीन में मौसम रडार से लैस पहला अपतटीय बूस्टर स्टेशन स्थापित

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 17, 2025, 12:29 PM
चीन में मौसम रडार से लैस पहला अपतटीय बूस्टर स्टेशन स्थापित

बीजिंग, 17 अगस्त (आईएएनएस)। चीन ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जब देश का पहला मौसम रडार से लैस अपतटीय बूस्टर स्टेशन त्रि-घाटी ग्रुप की च्यांगसू ताफेंग 800 मेगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना में स्थापित किया गया।

यह अत्याधुनिक सुविधा समुद्री मौसम की निगरानी और अपतटीय पवन फार्मों के कुशल संचालन के लिए एक नया और एकीकृत मॉडल प्रस्तुत करती है।

किसी भी अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना के 'हृदय' के रूप में, यह बूस्टर स्टेशन पवन टर्बाइनों और तटवर्ती नियंत्रण केंद्र के बीच एक केंद्रीय कड़ी का काम करता है, जो बिजली और सूचना के संचरण को सुनिश्चित करता है।

त्रि-घाटी ग्रुप ने च्यांगसू प्रांतीय मौसमी ब्यूरो के साथ मिलकर 'संयुक्त डिजाइन, समकालिक निर्माण और समग्र उत्थापन' की अभिनव विधि अपनाई।

इस सहयोगात्मक प्रयास से मौसम रडार को बूस्टर स्टेशन के साथ एकीकृत किया गया, जिससे लागत में 30% और निर्माण अवधि में 50% की कमी आई।

इस समुद्री मौसम रडार में देश की सबसे उन्नत दोहरे ध्रुवीकरण एस-बैंड प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है, जिसकी उच्च-परिशुद्धता का पता लगाने की क्षमता 62.5 मीटर तक है।

इसका निगरानी दायरा 230 किलोमीटर के समुद्री क्षेत्र को कवर करता है, जो विशाल और गहरे समुद्र में 'आसमानी आंख' स्थापित करने के समान है। यह रडार मौसम के बदलावों को सटीक रूप से समझने में मदद करेगा और चीन के अपतटीय पवन ऊर्जा समूहों, समुद्री मत्स्य पालन, और समुद्री नौवहन में मौसम संबंधी आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए एक नया उदाहरण पेश करेगा, जिससे समुद्री अर्थव्यवस्था के उच्च-गुणवत्ता वाले विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...