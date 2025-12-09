चीन में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मानकों का एक बैच जारी किया गया

बीजिंग, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। हाल ही में, चीन के राज्य बाजार विनियमन प्रशासन (राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशासन) ने उभरते क्षेत्रों, परिवहन एवं पर्यावरण संरक्षण, कार्य सुरक्षा और सार्वजनिक सेवाओं को कवर करते हुए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मानकों के एक समूह को मंजूरी दी और उन्हें जारी किया।

इन मानकों के जारी होने के बाद, ये मानक लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उनके जीवन व संपत्ति की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

उभरते क्षेत्रों में, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और डिजिटल अर्थव्यवस्था के स्वस्थ विकास को बढ़ावा देने के लिए साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकी सहित पांच राष्ट्रीय मानक जारी किए गए।

एकीकृत तकनीकी अनुप्रयोग विनिर्देशों के माध्यम से सूचना प्रणालियों की अंतर्संबंधता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सहित सात राष्ट्रीय मानक जारी किए गए।

एक स्मार्ट समाज के स्वस्थ और व्यवस्थित विकास को समर्थन देने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता में सामाजिक प्रयोगों सहित तीन राष्ट्रीय मानक जारी किए गए।

परिवहन और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्रों में 44 राष्ट्रीय मानक जारी किए गए, जिनमें ऑटोमोटिव स्टीयरिंग सिस्टम, मोटर वाहन ब्रेक द्रव, रेलवे निर्माण मशीनरी, रेल पारगमन वाहन, जहाजों के लिए तटीय बिजली, कंटेनर और एयरोस्पेस घटक शामिल हैं, जो एक मजबूत परिवहन राष्ट्र के निर्माण में योगदान देते हैं।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

