चीन में घूमना विदेशी पर्यटकों में फैशन बना

बीजिंग, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीन ने 55 देशों के साथ पारगमन वीजा छूट नीति लागू की। इसके चलते प्रस्थान कर नीति को पूरे चीन में बढ़ावा दिया गया है।

प्रस्थान कर नीति का मतलब है कि विदेशी पर्यटकों द्वारा चीन की यात्रा के दौरान टैक्स रिबेट स्टोर से कोई सामान खरीदने पर, चीन से निकलते समय उन्हें मूल्य वर्धित कर (वैट) वापस दिया जाएगा। इस राष्ट्रीय दिवस की छुट्टियों में बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटकों ने चीन का दौरा किया। 'चीन में खरीदारी' नया फैशन बन गया है।

वीजा छूट नीति में सुधार और चीन में सुविधाजनक परिवहन नेटवर्क के चलते इनबाउंड पर्यटन में नई विशेषता सामने आई। विदेशी पर्यटक 'सीमा पार जाकर चेक-इन' तक ही सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि अब वे 'एक से अधिक शहरों में घूमने' का विकल्प तलाश रहे हैं। लंबे समय तक रहने से विदेशी यात्री और आराम से चीन में घूम सकते हैं।

ध्यान रहे कि जो विदेशी पर्यटक बहुत दूर से आते हैं, वे क्रॉस-सिटी पर्यटन ज्यादा पसंद करते हैं। जैसा कि अमेरिका, रूस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के पर्यटकों के लिए चीन आने में उड़ान में आठ घंटे से अधिक समय लगता है। चीन आने के बाद वे अधिक शहरों का दौरा करना पसंद करते हैं। कई बार हाई-स्पीड रेल के जरिए वे विभिन्न शहरों की यात्रा करने का चुनाव करते हैं।

अब चीन में प्रस्थान कर वापसी की दुकानों की संख्या 10 हजार से अधिक हो चुकी है। भुगतान और अधिक सुविधाजनक बन गया है। चीन में घूमने के दौरान विदेशी पर्यटकों ने खूब खरीदारी की। स्मृति चिन्ह और चाय के अलावा, ट्रेंडी खिलौने, मोबाइल फोन और ड्रोन भी लोकप्रिय हो रहे हैं।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/