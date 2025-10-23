चीन में एयरबस की दूसरी ए320 परिवार के विमानों की अंतिम असेंबली लाइन का उत्पादन थ्येनचिन में शुरू

बीजिंग, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीन और एशिया में एयरबस की दूसरी ए320 परिवार के विमानों की अंतिम असेंबली लाइन का उत्पादन 22 अक्टूबर को चीन के थ्येनचिन में शुरू हो गया।

यह इस प्रकार के विमान के लिए कंपनी की 10वीं वैश्विक अंतिम असेंबली लाइन है। चीन की उत्पादन क्षमता एयरबस की वैश्विक उत्पादन क्षमता का 20 प्रतिशत होगी।

एयरबस के सीईओ गिलाउम फाउरी ने कहा कि यह कदम तेजी से बढ़ते चीनी विमानन बाजार, लचीली और स्थिर चीनी आपूर्ति श्रृंखला और उत्कृष्ट व्यावसायिक माहौल में एयरबस के विश्वास को दर्शाता है।

बताया गया है कि यह परियोजना लगभग 3,00,000 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्र में फैली हुई है और इसमें 13 अलग-अलग इमारतें शामिल हैं, जिनमें अंतिम असेंबली सुविधाएं, एक पेंट हैंगर, और अंतिम असेंबली और कार्य समूहों के लिए हैंगर शामिल हैं।

उत्पादन मॉडल में एयरबस ए319, ए320 और ए321 शामिल हैं। पहले विमान की असेंबली की तैयारी अभी चल रही है।

