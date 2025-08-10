अन्तरराष्ट्रीय

चीन में एस-104 राजमार्ग यातायात के लिए खुला

बीजिंग, 10 अगस्त (आईएएनएस)। 30 से ज्यादा बड़े पैमाने की मशीनों और लगभग 200 कर्मियों द्वारा 24 घंटे के बचाव कार्य के बाद, चीन के कांसु प्रांत के लान्चोउ शहर की युचोंग काउंटी में एस-104 राजमार्ग पर शिंगलोंग नंबर 2 पुल को यातायात के लिए सफलतापूर्वक खोल दिया गया।

यह लान्चोउ शहर के युचोंग काउंटी में भारी बारिश से क्षतिग्रस्त सभी सड़कों को फिर से खोलने का प्रतीक है।

बता दें कि एस-104 राजमार्ग युचोंग काउंटी में से शिंगलोंग पर्वत के मध्य में स्थित इस आपदा में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र, माफो टाउनशिप तक जाने का सबसे तेज मार्ग है। सड़क के इस हिस्से के फिर से खुलने से बाद के बचाव कार्यों की दक्षता में काफी सुधार होगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

