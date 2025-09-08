अन्तरराष्ट्रीय

चीन में एआई कंपनियों की संख्या 5,000 के पार

Sep 08, 2025, 06:39 PM

बीजिंग, 8 सितंबर (आईएएनएस)। चीन के छोंगछिंग शहर में आयोजित 2025 विश्व बुद्धिमान उद्योग एक्सपो में यह जानकारी दी गई कि हाल के वर्षों में चीन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी (एआई) उद्योग तेज़ी से विकास के दौर में प्रवेश कर चुका है। वर्तमान में देश में एआई कंपनियों की संख्या 5,000 से अधिक हो गई है। साथ ही 11 राष्ट्रीय एआई नवाचार और अनुप्रयोग पायलट क्षेत्र तथा 17 राष्ट्रीय स्तर के बुद्धिमान कनेक्टेड वाहन परीक्षण प्रदर्शन क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जो चीन की मज़बूत नवाचार क्षमता और विशाल बाज़ार की संभावनाओं को उजागर करते हैं।

चीनी उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक अधिकारी ने सम्मेलन में कहा कि “बुद्धिमान उद्योग की नींव लगातार मज़बूत हो रही है और बुद्धिमान उत्पादों का विकास तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।” उन्होंने बताया कि चीन एआई चिप्स और एल्गोरिथम ढाँचे जैसी प्रमुख तकनीकों में निरंतर प्रगति कर रहा है। वर्तमान में 5,000 से अधिक एआई कंपनियों में 400 से अधिक राष्ट्रीय स्तर की “छोटी दिग्गज कंपनियाँ” शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, देश में 35,000 से अधिक बुनियादी स्तर की, 6,300 उन्नत स्तर की और 230 उच्च स्तर की स्मार्ट फैक्ट्रियां स्थापित की जा चुकी हैं।

साथ ही, चीन ने 60 अरब युआन का राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता उद्योग निवेश कोष स्थापित किया है। एआई प्रौद्योगिकी नैतिकता और सेवा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए नियम बनाए गए हैं। इसके अलावा, चीन-ब्रिक्स कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकास और सहयोग केंद्र की स्थापना की गई है और मुख्य एआई तकनीकों में 240 से अधिक मानक विकसित किए गए हैं। इन पहलों ने चीन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता उद्योग के इकोसिस्टम को लगातार सुदृढ़ बनाने में अहम भूमिका निभाई है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/

