चीन में ए स्तरीय रसद निगमों की संख्या 11,000 से अधिक

बीजिंग, 24 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीनी रसद और खरीददारी संयुक्त संघ ने 'चीनी ए स्तरीय रसद निगमों की आकलन रिपोर्ट (2005-2025)' जारी की।

जिसके अनुसार, पिछले 20 वर्षों में 11,000 से अधिक ए-स्तरीय रसद कंपनियों ने आकलन पूरा कर लिया है, रसद उद्योग की बाजार एकाग्रता धीरे-धीरे बढ़ी है और चीन का रसद उद्योग पैमाने के विस्तार से गुणवत्ता सुधार के एक नए चरण में पूरी तरह से प्रवेश कर गया है।

रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ष 2005 से वर्ष 2025 तक, चीनी रसद और खरीदारी संयुक्त संघ ने 40 खेपों में 11,287 ए स्तरीय रसद निगमों का आकलन पूरा किया है, जिनमें व्यापक सेवा कंपनियों का हिस्सा 76 प्रतिशत से अधिक है।

बताया गया है कि ए स्तरीय रसद उद्यम आकलन प्रणाली उद्योग द्वारा किसी कंपनी की व्यापक सेवा क्षमताओं को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्रमुख संकेतक है। वर्ष 2005 में अपनी शुरुआत के बाद से, यह सभी स्तरों पर सरकारों के लिए आधुनिक रसद प्रणालियों के निर्माण का एक प्रमुख माध्यम बन गया है। वर्तमान में, चीन में ए स्तरीय उद्यमों का एक राष्ट्रव्यापी समूह स्थापित किया जा चुका है, जो परिवहन, भंडारण और व्यापक सेवाओं सहित विभिन्न प्रकार की सेवाओं को कवर करता है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/