चीन में छीयुआन अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना में प्रगति

बीजिंग, 5 अप्रैल (आईएएनएस)। चीनी ऊर्जा निवेश निगम (सीएचएन एनर्जी) से मिली खबर के अनुसार, नवीन ऊर्जा में बिजली उत्पादन उद्यम लोंगयुआन पावर ग्रुप कॉर्पोरेशन की छीयुआन अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना के पहले खेप के जनरेटर सेट ने औपचारिक तौर पर बिजली का उत्पादन शुरू किया।

इससे जाहिर है कि चीन में बड़ी क्षमता वाली अपतटीय पवन टरबाइन के बड़े पैमाने पर संचालन में नई प्रगति मिली।

बताया जाता है कि छीयुआन समुद्री हवा क्षेत्र दक्षिण चीन के हाईनान प्रांत के तोंगफांग शहर के पश्चिमी समुद्री क्षेत्र में स्थित है। तट से इसकी दूरी लगभग 12 किलोमीटर है और पानी की गहराई 12 से 26.5 मीटर तक है। इसका कुल क्षेत्रफल करीब 27.24 वर्ग किलोमीटर है। डिजाइन में 10 मेगावाट और 14 मेगावाट पवन टरबाइन इकाइयों की संख्या क्रमशः 22 और 20 है। बिजली उत्पादन की कुल क्षमता 500 मेगावाट है।

इस बार 50 मेगावाट पवन टरबाइन इकाइयों के पहले बैच को चालू करने से हर साल 15 करोड़ किलोवाट-घंटे बिजली का उत्पादन करने की उम्मीद है। इससे हाईनान में लगभग 12 लाख तीन लोगों वाले परिवारों की बिजली की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। हाईनान मुक्त व्यापार बंदरगाह और स्वच्छ ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए मजबूत समर्थन दिया जाएगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

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