चीन में बहुपक्षीय कूटनीतिक मंच पर दिखेंगे उत्तर कोरिया के किम जोंग-उन

सियोल, 31 अगस्त (आईएएनएस)। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन वैश्विक राजनीति में दखल देने की तैयारी कर रहे हैं। किम इस सप्ताह चीन में बहुपक्षीय कूटनीतिक मंच पर पहला कदम रखने के लिए तैयार हैं। बीजिंग में सैन्य परेड में भाग लेने के लिए उनकी यात्रा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ संभावित त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का मंच तैयार कर रही है।

2011 के अंत में सत्ता संभालने वाले किम के लिए यह पहली बार होगा जब वे किसी बहुपक्षीय राजनयिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनके दादा और उत्तर कोरिया के संस्थापक किम इल-सुंग 1959 में बीजिंग में एक सैन्य परेड में शामिल हुए थे।

किम का चीन में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत की 80वीं वर्षगांठ के सैन्य परेड में पुतिन और शी के साथ भाग लेने का फैसला, दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्युंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा वाशिंगटन में अपनी उच्च-स्तरीय शिखर वार्ता में उत्तर कोरिया के साथ कूटनीति फिर से शुरू करने की उत्सुकता व्यक्त करने के कुछ दिनों बाद घोषित किया गया।

किम का इस सप्ताह बीजिंग में पुतिन और शी जिनपिंग के साथ सैन्य परेड में शामिल होना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि उत्तर कोरियाई नेता की दक्षिण कोरिया या संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कूटनीति में कोई रुचि नहीं है।

समाचार एजेंसी योनहाप के मुताबिक, किम और पुतिन ने सैन्य संबंधों को गहरा किया है। प्योंगयांग ने यूक्रेन के खिलाफ मास्को के युद्ध में मदद के लिए अपने सैनिक और हथियार भेजे हैं।

उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया के मुताबिक किम ने पिछले साल 28 अगस्त को अपने सैन्य तैनाती के फैसले को अंतिम रूप दिया था।

रूसी मीडिया के अनुसार, किम, पुतिन और शी 3 सितंबर को बीजिंग के तियानमेन चौक पर होने वाली सैन्य परेड में शामिल होंगे।

क्रेमलिन के एक अधिकारी के हवाले से, रूसी रिपोर्ट में कहा गया है कि किम शी के बाईं ओर बैठेंगे, जबकि पुतिन शी के दाईं ओर बैठेंगे।

अगर किम चीन विशेष ट्रेन के माध्यम से जाते हैं, तो लगभग 20 घंटे लगेंगे।

दक्षिण कोरिया के कुछ विश्लेषकों का कहना है कि किम 'शम्मा-1' की बजाय अपनी फॉरेस्ट ग्रीन ट्रेन का इस्तेमाल करने की ज्यादा संभावना रखते हैं। यह वह निजी विमान है जिसका इस्तेमाल किम ने अपने कार्यकाल के शुरुआती वर्षों में लंबी दूरी की घरेलू यात्राओं के लिए किया था।

विशेषज्ञों का आकलन है कि उत्तर कोरिया ने रूस-यूक्रेन युद्ध के समापन की आशंका में बीजिंग के साथ बिगड़े संबंधों को सुधारने के प्रयासों के तहत किम की चीन यात्रा को चुना है, जिससे मास्को का ध्यान पश्चिम की ओर जा सकता है।

पिछले साल से प्योंगयांग ने तेजी से मास्को के साथ रिश्ते सुधारे हैं। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस का समर्थन करने के लिए सेना भेजी है और दुर्लभ संसाधनों और सहायता के अपने मुख्य आपूर्तिकर्ता के रूप में रूस की ओर रुख किया है।

इसके साथ ही, उत्तर कोरिया और चीन ने हाल ही में संबंधों में सुधार के संकेत दिए हैं। उत्तर कोरिया की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष चोई रयोंग-हे ने हाल ही में प्योंगयांग में चीनी दूतावास द्वारा वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित एक स्वागत समारोह में भाग लिया।

विश्लेषकों का सुझाव है कि किम ने अमेरिका के साथ संभावित वार्ता फिर से शुरू होने से पहले अपनी सौदेबाजी की स्थिति को मजबूत करने के लिए चीन के साथ उत्तर कोरिया के घनिष्ठ संबंधों का लाभ उठाने के लिए सैन्य परेड में भाग लेने का विकल्प चुना हो सकता है।

