चीन में अंतर्राष्ट्रीय हवाई कार्गो मार्गों की संख्या अधिक

बीजिंग, 3 जून (आईएएनएस)। इस साल से चीन में अंतर्राष्ट्रीय हवाई कार्गो मार्ग लगातार बढ़ रहे हैं। उड़ान की दिशा यूरोप और एशिया पर केंद्रित है।

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चीन रसद और क्रय संघ के आंकड़ों के अनुसार, मई महीने में चीन ने 11 नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई कार्गो मार्ग खोले। इनमें एशिया के लिए 7 रूट, यूरोप के लिए 3 रूट और उत्तरी अमेरिका के लिए 1 रूट शामिल हैं।

इस साल जनवरी से 31 मई तक चीन ने कुल 80 नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई कार्गो मार्ग खोले। हर हफ्ते 180 से ज्यादा अतिरिक्त राउंड-ट्रिप उड़ान बढ़ाई गई। इनमें यूरोप के लिए 35 रूट, एशिया के लिए 33 रूट, उत्तरी अमेरिका के लिए 10 रूट, दक्षिण अमेरिका के लिए 1 रूट और अफ्रीका के लिए 1 रूट शामिल हैं।

कार्गो ढांचे के हिसाब से सीमा-पार ई-कॉमर्स सामान, उच्च-स्तरीय विनिर्माण वस्तुएं, उच्च मूल्य वर्धित वस्तुएं और ताजा उत्पाद ज्यादा हैं।

विशेषज्ञों ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई कार्गो मार्गों की संख्या के बढ़ने से न सिर्फ वैश्विक रसद चैनल सुचारू बनाकर औद्योगिक व आपूर्ति श्रृंखला स्थिर बनाई जाएगी, बल्कि चीनी उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने में मदद की जाएगी।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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