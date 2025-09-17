अन्तरराष्ट्रीय

चीन में अनाज उत्पादन नए स्तर पर पहुंचा

Sep 17, 2025, 01:12 AM

बीजिंग, 16 सितंबर (आईएएनएस)। चीनी राज्य परिषद के न्यूज कार्यालय ने 16 सितंबर को न्यूज ब्रीफिंग का आयोजन किया। इस मौके पर कृषि और ग्रामीण मामला मंत्रालय के अधिकारी ने 14वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चीन में कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के उच्च गुणवत्ता वाले विकास से जुड़ी जानकारी दी।

बताया जाता है कि 14वीं पंचवर्षीय योजना शुरू होने से चीन के विभिन्न क्षेत्रों और विभागों ने मजबूत कृषि देश बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्यापक ग्रामीण पुनरुत्थान के मुख्य कार्यों को ठोस और प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाया। इससे कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में स्थिर प्रगति हुई और उच्च गुणवत्ता वाले आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए मजबूत समर्थन प्रदान किया गया।

14वीं पंचवर्षीय योजना शुरू होने के बाद चीन में अनाज उत्पादन नए स्तर पर पहुंचा। वर्ष 2024 में पहली बार 70 करोड़ टन को पार हुआ, जो वर्ष 2020 की तुलना में 3.7 करोड़ टन अधिक है। प्रति व्यक्ति अनाज का स्वामित्व 500 किग्रा. तक पहुंच गया। चीन में अनाज मूलतः आत्मनिर्भर है, खाद्य राशन बिल्कुल सुरक्षित है और खाद्य सुरक्षा की पूरी गारंटी है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/

