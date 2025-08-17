चीन में 'अमेरिका में मानवाधिकार उल्लंघन पर 2024 रिपोर्ट' जारी

बीजिंग, 17 अगस्त (आईएएनएस)। चीनी राज्य परिषद के न्यूज कार्यालय ने रविवार को 'अमेरिका में मानवाधिकार उल्लंघन पर 2024 रिपोर्ट' जारी की। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका में मानवाधिकार, सत्ता और पूंजी की साठगांठ के कारण, सिर्फ एक राजनीतिक 'तमाशा' और सत्ता का 'कैसीनो' बनकर रह गए हैं, जिससे वे अपने मूल मूल्यों से भटक गए हैं।

रिपोर्ट में बताया गया है कि 2024 का साल अमेरिकी नागरिकों के लिए अपने राजनीतिक अधिकारों का उपयोग करने का एक महत्वपूर्ण वर्ष था, लेकिन वास्तविकता में पैसा राजनीति पर हावी रहा, राजनीति ने न्यायपालिका को प्रभावित किया, चुनाव नियमों ने मतदाताओं को दबाया और राजनीतिक हिंसा आम थी।

रिपोर्ट के अनुसार, अधिकांश अमेरिकी नागरिक अपने लोकतंत्र से निराश हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि उच्च महंगाई ने अमीर और गरीब के बीच की खाई को गहरा किया है। गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों पर इसका बुरा असर पड़ा है और बेघर लोगों की संख्या भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है।

इसके अलावा, अमेरिका की महंगी और अप्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली ने भी लोगों के गुस्से को बढ़ाया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि नशीले पदार्थों का दुरुपयोग, बंदूक हिंसा, पुलिस की बर्बरता और जेलों में कैदियों के साथ दुर्व्यवहार भी एक बड़ी समस्या है।

रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका में नस्लीय भेदभाव एक बड़ी समस्या है, जो न्यायिक प्रणाली की पूरी व्यवस्था में व्याप्त है। जातीय अल्पसंख्यकों को काम और जीवन में व्यापक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इसमें यह भी कहा गया है कि पर्यावरणीय नस्लवाद और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के कारण भी नस्लीय भेदभाव और अधिक फैल रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी कार्यस्थलों में लैंगिक भेदभाव बढ़ रहा है, और यौन उत्पीड़न को खत्म करना मुश्किल है। घरेलू हिंसा की घटनाएं भी बढ़ रही हैं।

राजनीतिक संघर्षों के कारण महिलाओं के स्वास्थ्य अधिकार खतरे में हैं, और बच्चों के जीवन और स्वास्थ्य की भी ठीक से सुरक्षा नहीं हो पा रही है। रिपोर्ट में बाल यौन शोषण और लड़कियों के उत्पीड़न पर भी गंभीर चिंता जताई गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका की सीमा पर मानवीय संकट लगातार बिगड़ रहा है, जहां आप्रवासियों को यातना और अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में आप्रवासी बच्चों का शोषण और गुलामी की जा रही है।

रिपोर्ट बताती है कि अमेरिकी आप्रवासन नीति को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और राजनेता खुले तौर पर आप्रवासियों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका ने लंबे समय से अपनी वैश्विक शक्ति और एकतरफा नीतियों का पालन किया है, जिससे उसने अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है और दूसरे देशों के मानवाधिकारों को भी नुकसान पहुंचाया है। इससे वैश्विक शांति, सुरक्षा और विकास को खतरा हुआ है।

