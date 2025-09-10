अन्तरराष्ट्रीय

चीन में आपूर्ति श्रृंखला विकास रिपोर्ट जारी

Sep 10, 2025, 01:44 AM

बीजिंग, 9 सितंबर (आईएएनएस)। चीनी रसद और खरीदारी संघ ने 9 सितंबर को चीन में आपूर्ति श्रृंखला विकास रिपोर्ट (2024-2025) जारी की। इसके अनुसार आर्थिक संरचना में समायोजन, व्यापारिक संरक्षणवाद और तकनीकी परिवर्तन जैसे कारकों के प्रभाव में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला तेजी से पुनर्गठित हो रही है। चीन "विश्व कारखाने" से "वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला केंद्र" के रूप में उन्नत हो रहा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि हाल के वर्षों में चीन ने आधुनिक रसद और उन्नत विनिर्माण आदि में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की। 80 राष्ट्र स्तरीय उन्नत विनिर्माण क्लस्टर उच्च स्तरीय उपकरण और नवीन ऊर्जा आदि क्षेत्रों को कवर करते हैं। इसमें उच्च स्तरीय उपकरण क्लस्टर का हिस्सा 36.25 प्रतिशत है।

इसके साथ चीन में आपूर्ति श्रृंखला का डिजिटल परिवर्तन तेज हो रहा है। चीनी रसद और खरीददारी संघ के आंकड़ों के अनुसार लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला में एआई की समग्र प्रवेश दर 37 प्रतिशत से अधिक है। परिवहन अनुकूलन परिदृश्य में प्रवेश दर 78.18 फीसदी तक पहुंच गई, जो सबसे अधिक है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीनी उद्यमों का विदेशी विस्तार मॉडल धीरे-धीरे "उत्पाद निर्यात" और "क्षमता निर्यात" से "उद्योग और आपूर्ति श्रृंखला निर्यात" में बदल रहा है। वर्ष 2024 में सीमापार ई-कॉमर्स का आयात-निर्यात 26 खरब 30 अरब युआन तक पहुंचा, जो वर्ष 2023 से 10.8 प्रतिशत अधिक है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/

