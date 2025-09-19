अन्तरराष्ट्रीय

चीन में आने-जाने वाले लोगों की संख्या अधिक

Sep 19, 2025, 01:41 AM

बीजिंग, 18 सितंबर (आईएएनएस)। वैश्विक सार्वजनिक सुरक्षा सहयोग मंच का वर्ष 2025 सम्मेलन चीन के च्यांगसू प्रांत के ल्येनयुनकांग शहर में आयोजित हो रहा है।

इसके दौरान आयोजित आव्रजन प्रबंधन सहयोग उप मंच में पता चला कि इस साल जनवरी से अगस्त तक चीन की सीमा निरीक्षण एजेंसियों ने 46 करोड़ बार लोगों के प्रवेश और निकास का निरीक्षण किया, जो पिछले साल की इसी अवधि से 14.9 प्रतिशत अधिक है।

आंकड़ों के अनुसार भीतरी इलाकों और हांगकांग, मकाऊ व थाईवान के निवासियों ने अलग-अलग तौर पर 22 करोड़ और 18 करोड़ बार प्रवेश और निकास किया, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में क्रमशः 15.4 प्रतिशत और 11.2 प्रतिशत ज्यादा है।

वहीं, विदेशी लोगों ने 5 करोड़ 12 लाख 68 हजार बार प्रवेश और निकास किया, जो पिछले साल की इसी अवधि से 27.8 फीसदी ज्यादा है। इनमें वीज़ा मुक्त देशों से आए यात्रियों ने 1 करोड़ 58 अरब 90 हजार बार प्रवेश किया। आने वाले सभी विदेशी लोगों में उनका अनुपात 62.1 प्रतिशत है, जिसकी वृद्धि दर 52.1 फीसदी रही।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

डीएससी

