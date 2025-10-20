चीन में 22 नई राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियां जोड़ी गईं

बीजिंग, 20 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रीय वानिकी एवं चरागाह प्रशासन ने हाल ही में एक नोटिस जारी कर शानशी प्रांत के शान्यिन काउंटी स्थित सांगगन नदी सहित 22 आर्द्रभूमियों को राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची में शामिल किया है। इससे चीन में राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की कुल संख्या 80 हो गई है।

हाल के वर्षों में चीन ने आर्द्रभूमि संरक्षण और बहाली को बढ़ावा देना जारी रखा है। 3,700 से अधिक आर्द्रभूमि संरक्षण और बहाली परियोजनाओं का आयोजन और कार्यान्वयन किया है और 10 लाख हेक्टेयर से अधिक आर्द्रभूमि को जोड़ा और बहाल किया है।

देश भर में कुल 82 अंतर्राष्ट्रीय रूप से महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियों और 22 प्रमाणित अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि शहरों को नामित किया गया है, जिससे एक प्रारंभिक आर्द्रभूमि वर्गीकरण प्रबंधन प्रणाली स्थापित की गई है।

अगले चरण में, राष्ट्रीय वानिकी एवं चरागाह प्रशासन आर्द्रभूमि संरक्षण कानून को लागू करना जारी रखेगा, आर्द्रभूमि संरक्षण और बहाली प्रणालियों, जांच और निगरानी प्रणालियों और संरक्षण और पर्यवेक्षण प्रणालियों के निर्माण को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा, ताकि आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी प्रणालियों की गुणवत्ता और स्थिरता में लगातार सुधार किया जा सके।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

