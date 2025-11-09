अन्तरराष्ट्रीय

चीन में 15वें राष्ट्रीय खेलों का आगाज

Nov 09, 2025, 04:51 PM

बीजिंग, 9 नवंबर (आईएएनएस)। चीन के क्वांगचो में 15वें राष्ट्रीय खेलों का आज शाम को आगाज होगा। राष्ट्रीय खेलों के इतिहास में पहली बार है कि क्वांगचो, हांगकांग और मकाऊ संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी कर रहे हैं। इसमें 34 खेलों की 419 इवेंट शामिल हैं, जिनमें तीनों क्षेत्रों के 105 स्टेडियमों का उपयोग किया जाएगा।

सबसे अधिक आयोजनों की मेजबानी करने वाले शहर क्वांगचो ने काफी ध्यान आकर्षित किया है। 9वें राष्ट्रीय खेलों और एशियाई खेलों का मुख्य स्थल, क्वागंतोंग ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम, चीन के सबसे बड़े और सबसे व्यापक खेल केंद्रों में से एक है।

इस साल, यह एक बार फिर मुख्य आकर्षण का केंद्र है, जहां उद्घाटन समारोह, ट्रैक एवं फील्ड, डाइविंग और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

क्वांगचो की नई शहरी धुरी पर स्थित थ्येनहे स्पोर्ट्स सेंटर चीन में लगभग शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने वाली पहली बड़े पैमाने वाली स्टेडियम नवीनीकरण परियोजना है, जिसे 2018 में 'चीन में 20वीं सदी की निर्माण विरासत परियोजनाओं' में से एक के रूप में चुना गया था।

राष्ट्रीय खेलों के दौरान, यह फुटबॉल, वॉलीबॉल और 3 गुणा 3 बास्केटबॉल सहित कई प्रतियोगिताओं की मेजबानी करेगा।

शनचन स्पोर्ट्स सेंटर में 45,000 दर्शक एक साथ शामिल हो सकते हैं, जो इसे इस राष्ट्रीय खेलों के लिए 'प्रौद्योगिकी-संचालित आयोजन प्रबंधन' का एक आदर्श मॉडल बनाता है।

काई टैक स्पोर्ट्स पार्क, जो 2025 के लिए हांगकांग के सबसे प्रतीक्षित नए स्थलों में से एक है, राष्ट्रीय खेलों के आयोजन स्थलों में से एक है। राष्ट्रीय खेलों की हैंडबॉल प्रतियोगिता यहीं आयोजित की जाएगी।

मकाओ ईस्ट एशियन गेम्स डोम, मकाओ का सबसे बड़ा इनडोर स्टेडियम है। यह 15वें राष्ट्रीय खेलों और राष्ट्रीय पैरालंपिक खेलों का साझा स्थल है, जहां 15वें राष्ट्रीय खेलों के वॉलीबॉल (महिला सीनियर वर्ग) और राष्ट्रीय पैरालंपिक खेलों के बैडमिंटन (पैरालंपिक) स्पर्धाओं का आयोजन होगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

