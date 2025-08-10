चीन में 1,000 से अधिक विशिष्ट औद्योगिक समूह विकसित हुए

बीजिंग, 10 अगस्त (आईएएनएस)। इस वर्ष की शुरुआत से, चीन के विभिन्न क्षेत्रों ने अपने संसाधन और औद्योगिक नींव पर भरोसा किया है और उद्योग-विश्वविद्यालय-अनुसंधान सहयोग, नीति समर्थन और वित्तीय सहायता जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से, विशिष्ट औद्योगिक समूहों के निर्माण में तेजी लाई है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाले आर्थिक विकास को मजबूत प्रोत्साहन मिला है।

चीन के चच्यांग प्रांत के हांग्जो शहर में, विजुअल इंटेलिजेंस तकनीक में विशेषज्ञता वाले एक औद्योगिक समूह ने 10,000 से ज्यादा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कंपनियों को एक साथ लाकर हार्डवेयर पुनरावृत्ति चक्रों को आधा कर दिया है।

आनहुई प्रांत के बेंगबू शहर में, एक सेंसर उद्योग समूह में तापमान और प्रकाश जैसे पर्यावरणीय परिवर्तनों को महसूस करने में सक्षम विभिन्न कुशल टर्मिनल हैं, जिससे इस वर्ष की पहली छमाही में उत्पादन मूल्य में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 36.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

आंकड़ों से पता चलता है कि जून के अंत तक, चीन ने 33 राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार केंद्रों का निर्माण किया है, 80 राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण क्लस्टर, 300 राष्ट्रीय लघु और मध्यम आकार के उद्यम विशेषता औद्योगिक क्लस्टर और विभिन्न प्रकार के 1,000 से अधिक प्रांतीय विशेषता औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए हैं, जो नई पीढ़ी की सूचना प्रौद्योगिकी, उच्च स्तरीय उपकरण, नई सामग्री, बायोमेडिसिन आदि क्षेत्रों को कवर करते हैं।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/