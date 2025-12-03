अन्तरराष्ट्रीय

चीन-लाओस रेलवे परिवहन शुरू होने के चार वर्षों में लगातार बढ़ता रहा 'गोल्डन चैनल' का प्रभाव

Dec 03, 2025

बीजिंग, 3 दिसंबर (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रीय रेलवे समूह कंपनी लिमिटेड से मिली खबर के अनुसार 2 दिसंबर तक, चीन-लाओस रेलवे परिवहन शुरू हुए चार वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस दौरान कुल मिलाकर 6 करोड़ 25 लाख से अधिक यात्रियों और 7 करोड़ 25 लाख टन से अधिक माल का परिवहन किया गया है।

'गोल्डन चैनल' का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। इसने क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास में नई ऊर्जा का संचार किया है।

चीनी राष्ट्रीय रेलवे समूह कंपनी लिमिटेड के संबंधित विभाग के प्रमुख ने बताया कि चीन-लाओस रेलवे के परिवहन शुरू होने के चार वर्षों के दौरान, रेलवे समूह और लाओस रेलवे विभाग ने घनिष्ठ सहयोग किया है, जिससे चीन और आसियान के बीच उच्च स्तरीय परस्पर संपर्क को बढ़ावा मिला है। यात्री और माल परिवहन में लगातार वृद्धि हुई है, सेवा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और इसके प्रभाव क्षेत्र में लगातार विस्तार हो रहा है।

चीन-लाओस रेलवे के यात्री परिवहन में मात्रा और गुणवत्ता दोनों में सुधार हुआ है, साथ ही माल परिवहन में भी मजबूत वृद्धि हुई है। सीमा पार मालगाड़ियों की दैनिक संख्या शुरुआत के दो से बढ़कर अधिकतम 23 तक पहुंच गई है और कुल मिलाकर 1 करोड़ 60 लाख टन से अधिक सीमा पार माल का परिवहन किया गया है, जो देश के 31 प्रांतों (क्षेत्रों, शहरों) और लाओस, थाईलैंड सहित 19 देशों और क्षेत्रों तक पहुंच चुका है।

चीन के खुनमिंग शहर से लाओस के रास्ते थाईलैंड तक माल परिवहन की लागत में 30% से 50% की कमी आई है और लाओस के भीतर परिवहन लागत में 20% से 40% की कमी आई है, जिससे क्षेत्रीय आर्थिक विकास को 'नया इंजन' मिला है।

साथ ही, चीन और लाओस के रेलवे विभागों ने दोनों देशों के पर्यटन विभागों के साथ सक्रिय सहयोग किया है, जिससे पर्यटन अर्थव्यवस्था के विकास को नई ऊर्जा मिली है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

