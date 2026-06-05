चीन-लाओस रेलवे ने लाओस का स्वरूप बदल दिया : राष्ट्रपति थोंग्लौन

बीजिंग, 5 जून (आईएएनएस)। लाओस की जन क्रांतिकारी पार्टी की केंद्रीय समिति के महासचिव एवं राष्ट्रपति थोंग्लौन सिसोउलिथ ने बुधवार को पूर्वी चीन के चच्यांग प्रांत की राजधानी हांगचो में चाइना मीडिया ग्रुप (सीएमजी) को दिए गए एक साक्षात्कार में कहा कि चीन-लाओस रेलवे ने लाओस के राष्ट्रीय विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है।

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उनके अनुसार, इस रेलवे ने लाओस का स्वरूप पूरी तरह बदल दिया है और लाओ लोगों के सपनों को साकार किया है।

साक्षात्कार में राष्ट्रपति थोंग्लौन ने 3 दिसंबर 2021 को आयोजित चीन-लाओस रेलवे के उद्घाटन समारोह को याद करते हुए कहा, “उस दिन चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने कहा था कि अब पहाड़ इतने ऊंचे नहीं रहे और रास्ते इतने लंबे नहीं रहे।”

थोंग्लौन के अनुसार, यह रेलवे वास्तव में लाओ जनता के सपनों की “स्वर्णिम रेलवे” बनकर उभरी है।

उन्होंने कहा कि लाओस एक भूमि-बद्ध देश है, लेकिन अब उसके पास समुद्र तक पहुंचने वाला रेल मार्ग है। उन्होंने यह भी कहा कि पहले लाओस के पास कोई रेलवे नहीं थी, लेकिन अब उसके पास चीन-लाओस रेलवे है, जो एक तीव्र गति वाली आधुनिक रेलवे है। इससे लाओ लोगों में गर्व की भावना बढ़ी है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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