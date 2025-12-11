अन्तरराष्ट्रीय

चीन खुले व स्थिर बहुपक्षीय व्यापार तंत्र के लिए प्रतिबद्ध : चीनी उप प्रधानमंत्री

Dec 11, 2025

बीजिंग, 10 दिसंबर (आईएएनएस)। चीनी उप प्रधानमंत्री हे लिफेंग ने मंगलवार शाम को देश की राजधानी पेइचिंग में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की महानिदेशक नगोजी ओकोंजो-इवेला से भेंट की।

इस अवसर पर हे लिफेंग ने कहा कि चीन विश्व व्यापार संगठन के कोर वाली बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का दृढ़ता से समर्थन करता है और एकतरफावाद व संरक्षणवाद का विरोध करता है। चीन विश्व व्यापार संगठन के सुधार में सक्रिय भाग लेगा, व्यापार और निवेश के उदारीकरण और सुविधाजनकीकरण को लगातार बढ़ावा देगा, और सभी पक्षों के साथ मिलकर एक खुले, स्थिर और अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वातावरण को बनाए रखेगा।

उधर, नगोजी ओकोंजो-इवेला ने बहुपक्षवाद पर चीन के रुख और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के समर्थन की सराहना की। उन्होंने कहा कि बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली ने वैश्विक व्यापार को स्थिरता और लचीलापन प्रदान किया है, और उम्मीद है कि सभी पक्ष विश्व व्यापार संगठन के ढांचे में संवाद और सहयोग मजबूत करेंगे।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

