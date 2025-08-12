अन्तरराष्ट्रीय

चीनी कांसुल जनरल ने 12वें युवा संगीत महोत्सव में भाग लिया

Aug 12, 2025, 10:32 AM

बीजिंग, 12 अगस्त (आईएएनएस)। कोलकाता स्थित चीनी कांसुल जनरल शु वेइ ने हाल ही में निमंत्रण पर कोलकाता संगीत कला और संस्कृति परिषद द्वारा आयोजित 12वें युवा संगीत महोत्सव में भाग लिया।

शु वेइ ने भाषण देते हुए कहा कि विभिन्न सभ्यताएं आदान-प्रदान और पारस्परिक सीख के माध्यम से निरंतर जीवंत शक्ति प्राप्त करेंगी और वैश्विक सभ्यता को आगे बढ़ाएंगी।

चीनी महावाणिज्य दूतावास भारतीय दोस्तों के साथ संगीत के माध्यम से दोनों देशों के बीच संगीत, कला और संस्कृति क्षेत्र में आवाजाही और सहयोग मजबूत करने, दोनों देशों की जनता के संपर्क को बढ़ाने और द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ व स्थिर विकास को बढ़ाने का उत्सुक है।

कांसुल जनरल शु ने कई स्कूलों के अध्यापकों और छात्रों का शानदार गीत, नृत्य, योगा व वाद्य-संगीत प्रदर्शन देखा और उनको प्रमाण पत्र प्रदान किए।

संगीत कला और संस्कृति परिषद के निदेशक सुरेंद्रनाथ मजूमदार ने इस गतिविधि में बताया कि विश्व में दो सबसे प्राचीन संस्कृतियों के नाते चीन और भारत के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान की पुरानी परंपरा है। वे सक्रियता से संगीत व संस्कृति कार्यक्रम आयोजित कर चीन और भारत के सांस्कृतिक आदान-प्रदान और मैत्रीपूर्ण संबंध को आगे बढ़ाने को तैयार हैं।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

