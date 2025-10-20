अन्तरराष्ट्रीय

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं केंद्रीय समिति के चौथे पूर्णाधिवेशन पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्रित

Oct 20, 2025, 11:05 AM

बीजिंग, 20 अक्टूबर (आईएएनएस)। अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं केंद्रीय समिति के आगामी चौथे पूर्णाधिवेशन पर गहरी नजर रख रही हैं।

उनका कहना है कि अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में चीनी अर्थव्यवस्था ने जबरदस्त लचीलापन प्रदर्शित किया है, उच्च-गुणवत्ता वाले विकास में उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त किए हैं, और वैश्विक आर्थिक विकास के लिए प्रोत्साहन और अवसर प्रदान करना जारी रखा है।

रूसी राज्य ड्यूमा की अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समिति के प्रथम उपाध्यक्ष दिमित्री नोविकोव ने कहा, "चीन ने 14वीं पंचवर्षीय योजना (2021-2025) के दौरान असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि ये उपलब्धियां अत्यंत जटिल अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में हासिल की गईं हैं।"

चीन ने न केवल वैश्विक बाजार के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे हैं, बल्कि घरेलू मांग को भी सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया है। बुद्धिमान नीति-निर्माण ने चीन के स्थिर विकास को आधार प्रदान किया है।

जापान में 'मुरायामा वक्तव्य को विरासत में प्राप्त करने और प्रचारित करने वाले संघ' के महासचिव ताकाकागे फुजिता ने कहा, "14वीं पंचवर्षीय योजना ने चीन के आर्थिक विकास को उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा दिया है और उन्नत तकनीकों के अनुसंधान और विकास को गति दी है। चीन वैश्विक आर्थिक विकास के लिए एक प्रमुख प्रेरक शक्ति बना हुआ है। मैं चीन की 15वीं पंचवर्षीय योजना का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं।''

अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने इस बात पर जोर दिया है कि चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था में सतत विकास की रीढ़ है और चीनी बुद्धिमत्ता और अनुभव कई देशों को अपने विकास पथ खोजने के लिए संदर्भ और प्रेरणा प्रदान करते हैं।

घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रमानी महामा ने कहा, "चीन के हाई-स्पीड रेल और रेलवे नेटवर्क को देखिए, सब कुछ बिल्कुल नया है। चीन बुनियादी ढांचे में बदलाव के महत्व को समझता है और इसलिए अफ्रीकी देशों में बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करता है।" चीन विकासशील देशों की जरूरतों को गहराई से समझता है, और एक विकासशील देश के रूप में, चीन हमेशा वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ खड़ा रहा है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

