चीन के युन्नान में बाढ़ को लेकर अलर्ट, इमरजेंसी सेवा एक्टिव

बीजिंग, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीन के राज्य बाढ़ नियंत्रण और सूखा राहत मुख्यालय ने सोमवार को दक्षिण-पश्चिमी युन्नान में बाढ़ नियंत्रण के लिए स्तर-4 इमरजेंसी रिस्पांस को एक्टिव कर दिया।

चीनी मुख्यालय ने बाढ़ की स्थिति देखने और उससे प्रभावित लोगों की मदद के लिए एक टीम तैयार की है। मौसम विभाग की ओर से साझा जानकारी के अनुसार मत्मो की वजह से आने वाले दिनों में युन्नान में भारी बारिश की संभावना है।

वहीं कुछ क्षेत्रों में 190 एमएम की बारिश हो सकती है। चीन के इमरजेंसी रिस्पांस के चार स्तर हैं। इसका पहला स्तर सबसे ज्यादा गंभीर माना जाता है। ऐसे में अभी लेवल-4 के इमरजेंसी रिस्पांस को एक्टिव किया गया है।

चीनी मीडिया के अनुसार, मत्मो तूफान को देखते हुए रविवार को हजारों की संख्या में लोगों को दक्षिणी तटों से हटाया गया है। बता दें कि मत्मो तूफान इस साल का 21वां टाइफून है।

गुआंग्डोंग की मौसम सेवा के अनुसार, इससे पहले 5 अक्टूबर को, टाइफून मत्मो ने दक्षिणी चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के झानजियांग शहर के ज़ुवेन काउंटी के पूर्वी तट पर दस्तक दी थी।

टाइफून ने अपने केंद्र के पास 42 मीटर प्रति सेकंड तक अधिकतम वायु बल के साथ दस्तक दी थी, जिसका केंद्रीय न्यूनतम दबाव 965 हेक्टोपास्कल था।

रविवार शाम 7 बजे तक, चाइना सदर्न पावर ग्रिड की गुआंग्डोंग शाखा ने प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 40,000 आपातकालीन कर्मियों, लगभग 170 आपातकालीन बिजली वाहनों और 550 आपातकालीन जनरेटरों की तैनाती कर दी थी।

इससे पहले सिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने जानकारी दी थी कि गुआंग्डोंग प्रांत में मत्मो तूफान की गति तीव्र होने की वजह से इमरजेंसी रिस्पांस को उच्चतम स्तर तक बढ़ाया गया था।

मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारियों के अनुसार, मत्मो पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और शाम तक कमजोर होकर बेइबू खाड़ी में प्रवेश करने से पहले इसके गुआंग्डोंग में दस्तक देने की उम्मीद है। तूफान और भारी बारिश का अनुमान है।

झानजियांग शहर ने शनिवार शाम से स्कूल, दफ्तर, आवागमन, और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को पूरी तरह से बंद कर दिया है। रविवार सुबह से सभी राजमार्ग भी बंद कर दिए गए हैं।

-- आईएएनएस

केके/डीएससी