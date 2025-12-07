चीन के विदेशी मुद्रा भंडार में नवंबर में वृद्धि

बीजिंग, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। चीनी विदेशी मुद्रा प्रबंधन प्रशासन द्वारा रविवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, नवंबर 2025 के अंत में चीन का विदेशी मुद्रा भंडार 33 खरब 46 अरब 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर रहा, जो अक्टूबर के अंत की तुलना में 3 अरब डॉलर यानी 0.09 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन प्रशासन ने इस वृद्धि का कारण मुद्रा अनुवाद और संपत्ति मूल्यों में परिवर्तन के संयुक्त प्रभाव को बताया है। प्रशासन ने बताया कि प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के मैक्रो-इकॉनॉमिक डेटा और मौद्रिक नीति की अपेक्षाओं जैसे कारकों के प्रभाव में, नवंबर में अमेरिकी डॉलर सूचकांक में गिरावट आई, जबकि वैश्विक वित्तीय संपत्ति की कीमतों में मिश्रित गतिविधियाँ देखी गईं।

प्रशासन ने कहा कि स्थिर अर्थव्यवस्था के समर्थन से, चीन अपने विदेशी मुद्रा भंडार की समग्र स्थिरता बनाए रखने के लिए अच्छी स्थिति में है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/