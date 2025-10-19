अन्तरराष्ट्रीय

चीन के वित्तीय उद्योग ने वास्तविक अर्थव्यवस्था को प्रदान की निधियों की कुल राशि

Oct 19, 2025

बीजिंग, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। पिछले पांच वर्षों में, चीन के बैंकिंग और बीमा उद्योगों ने क्रेडिट, बॉन्ड और इक्विटी जैसे विभिन्न माध्यमों से वास्तविक अर्थव्यवस्था को कुल 1,700 खरब युआन की नई धनराशि प्रदान की है।

14वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, वित्तीय उद्योग का निरंतर विकास चीन की आर्थिक जीवन शक्ति को प्रोत्साहित करता रहा है।

वित्तीय समग्रता के दृष्टिकोण से चीन का सामाजिक वित्त पोषण पैमाना 4,300 खरब युआन से अधिक है और व्यापक धन (एम 2) का संतुलन 3,300 खरब युआन से अधिक है। पिछले पांच वर्षों में, कुल वित्तीय संसाधनों में यथोचित वृद्धि हुई है। ठोस और निरंतर वित्त पोषण ने चीन की अर्थव्यवस्था की ऐतिहासिक वृद्धि को सहारा दिया है।

14वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान वित्त की 'वैज्ञानिक सामग्री' लगातार बढ़ती जा रही है, वित्तीय 'लाभ की भावना' में सुधार जारी है, वित्त उपभोग को बढ़ावा दे रहा है। परिणामस्वरूप, प्रमुख परियोजनाओं को पूरे जोरों पर बढ़ावा दिया जा रहा है, छोटे और सूक्ष्म उद्यम तेजी से बढ़ रहे हैं, नवाचार और उद्यमिता की लहर बढ़ रही है, और उपभोक्ता बाजार जीवंतता से भर रहा है, जो वास्तविक अर्थव्यवस्था के उच्च-गुणवत्ता वाले विकास की एक ज्वलंत तस्वीर पेश करता है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

