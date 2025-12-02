चीन की वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता 2.2 लाख टन से अधिक

बीजिंग, 1 दिसंबर (आईएएनएस)। चीन में '15वीं पंचवर्षीय योजना' से संबंधित सुझाव में हाइड्रोजन ऊर्जा और नाभिकीय संलयन ऊर्जा सहित छह भावी उद्योगों के लिए एक दूरदर्शी रणनीति प्रस्तावित की गई है।

वर्तमान में, चीन का हाइड्रोजन ऊर्जा उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है और कई तकनीकी संकेतक विश्व स्तर पर पहले स्थान पर हैं।

आंकड़ों से पता चलता है कि इस साल सितंबर के अंत तक, स्वच्छ हाइड्रोजन परियोजनाओं में चीन का निवेश वैश्विक कुल का 30% था, जो दुनिया में पहले स्थान पर था।

चीनी हाइड्रोजन ऊर्जा गठबंधन के महासचिव वान यानमिंग के अनुसार, चीन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष 2 लाख 20 हजार टन से अधिक हो गई है, जो वैश्विक कुल का 50% से अधिक है। चीन में 540 से अधिक हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशन बनाए गए हैं, जो वैश्विक कुल का 40% है।

बताया गया है कि '15वीं पंचवर्षीय योजना' अवधि (2026-2030) के दौरान, चीन हाइड्रोजन ऊर्जा के बड़े पैमाने पर विकास में तेजी लाएगा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पादन के लिए 100जीडब्ल्यू की स्थापित क्षमता हासिल करने का प्रयास करेगा और एक अपेक्षाकृत पूर्ण हाइड्रोजन ऊर्जा उद्योग प्रौद्योगिकी नवाचार प्रणाली तथा एक स्वच्छ ऊर्जा हाइड्रोजन उत्पादन और आपूर्ति प्रणाली का निर्माण करेगा।

