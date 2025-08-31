चीन का विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक अगस्त में 49.4% पर पहुंचा

बीजिंग, 31 अगस्त (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के सेवा उद्योग सर्वेक्षण केंद्र और चाइना फेडरेशन ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड परचेजिंग से रविवार को जारी आंकड़ों से पता चला है कि अगस्त के लिए विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) 49.4% था, जो पिछले महीने से 0.1 प्रतिशत अंक अधिक है, जो विनिर्माण क्षेत्र के आर्थिक परिदृश्य में कुछ सुधार का संकेत देता है।

आपूर्ति और मांग दोनों सूचकांकों में सुधार हुआ। उत्पादन सूचकांक 50.8% पर पहुंच गया, जो पिछले महीने से 0.3 प्रतिशत अंक अधिक है, जो विनिर्माण उत्पादन में त्वरित विस्तार का संकेत देता है।

नया ऑर्डर सूचकांक 49.5% पर पहुंच गया, जो पिछले महीने से 0.1 प्रतिशत अंक अधिक है। उद्योग के अनुसार, फार्मास्यूटिकल्स और कंप्यूटर, संचार और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे उद्योगों में उत्पादन और नए ऑर्डर सूचकांक समग्र विनिर्माण क्षेत्र की तुलना में काफी अधिक थे, जो आपूर्ति और मांग में तेजी से विस्तार का संकेत देते हैं।

हालांकि, कपड़ा, परिधान, लकड़ी प्रसंस्करण और फर्नीचर, तथा रासायनिक कच्चे माल और रासायनिक उत्पादों जैसे उद्योगों में दोनों सूचकांक महत्वपूर्ण बिंदु से नीचे रहे, जो आपूर्ति और मांग में निरंतर कमी का संकेत देते हैं। विनिर्माण उत्पादन में सुधार के कारण, कॉरपोरेट खरीद गतिविधियों में हाल ही में तेजी आई है और क्रय मात्रा सूचकांक बढ़कर 50.4% हो गया है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/