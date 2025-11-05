चीन के विकास चमत्कार के पीछे की जड़ों की खोज करने के लिए सीआईआईई में हों शामिल

बीजिंग, 5 नवंबर (आईएएनएस)। अमेरिकी अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता थॉमस जे. सार्जेंट ने सीएमजी के उच्च स्तरीय साक्षात्कार में कहा कि चीन अंतर्राष्ट्रीय आयात एक्सपो (सीआईआईई) और होंगछ्याओ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच में उनकी दीर्घकालिक उपस्थिति, उनके द्वारा देखे गए चीनी विकास चमत्कार की जड़ों को उजागर करने की इच्छा से प्रेरित है।

सार्जेंट ने कहा कि उन्होंने चीन के कई प्रांतों व शहरों का दौरा किया है, जो अब दुनिया के सबसे विकसित क्षेत्रों में से एक बन चुके हैं।

उन्होंने कहा कि चीन जैसे एक विशाल देश के लिए इतने कम समय में इतना विकास हासिल करना इतिहास में अभूतपूर्व है। उन्होंने आगे कहा कि एक अर्थशास्त्री के लिए, "यह निस्संदेह एक आश्चर्यजनक चमत्कार है।"

