चीन का उच्च-गुणवत्ता वाला विकास दुनिया के लिए अधिक अवसर लाता : अंतर्राष्ट्रीय समुदाय

बीजिंग, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) की 20वीं केंद्रीय समिति के चौथे पूर्णाधिवेशन पर ध्यान दे रहा है।

उनका मानना है कि चीन द्वारा पंचवर्षीय योजना का वैज्ञानिक निर्माण और निरंतर कार्यान्वयन राष्ट्रीय प्रशासन में उसकी बुद्धिमत्ता को दर्शाता है और वे चीन के उच्च-गुणवत्ता वाले विकास से वैश्विक विकास में नई गति और अवसर लाने की आशा करते हैं।

किर्गिस्तान के उप प्रधानमंत्री एडिर बैसारोव ने कहा, "किर्गिस्तान की सरकार के नेतृत्व के रूप में, हम हमेशा सीपीसी की शासन नीतियों पर ध्यान देते हैं। 14वीं पंचवर्षीय योजना (2021-2025) एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण पंचवर्षीय अवधि है। हम कठिनाइयों पर काबू पाने, बाहरी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने और विपरीत परिस्थितियों में आर्थिक विकास हासिल करने की चीन की क्षमता की गहराई से प्रशंसा करते हैं।"

दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग विश्वविद्यालय के अफ्रीका-चीन अनुसंधान केंद्र में शोधकर्ता एनकाला ने कहा, "मुझे चीन की 15वीं पंचवर्षीय योजना से बहुत उम्मीदें हैं। मेरा मानना है कि यह वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार, प्रतिभा संवर्धन और हरित विकास पर केंद्रित नई गुणवत्ता वाली उत्पादकता के विकास पर केंद्रित रहेगी। मैं हरित ऊर्जा और बुनियादी ढांचा सहयोग जैसे क्षेत्रों में चीन की निरंतर अग्रणी भूमिका की भी आशा करता हूं, जो वैश्विक दक्षिण के देशों के विकास में महत्वपूर्ण निश्चितता और प्रेरक शक्ति का संचार करेगी।"

ब्राजील के साओ पाउलो के गवर्नर के प्रतिनिधि सामो तोसाती ने कहा कि चीन वैश्विक आर्थिक विकास का एक प्रमुख वाहक है। चीन नए विकास पैटर्न के निर्माण में तेजी ला रहा है और व्यापक रूप से उच्च गुणवत्ता वाले विकास को बढ़ावा दे रहा है, जो बहुत महत्वपूर्ण है।

रूस के ग्रेट एशिया टीवी ने कहा कि 20वीं सीपीसी केंद्रीय समिति के चौथे पूर्णाधिवेशन में मुख्य रूप से देश की 15वीं पंचवर्षीय योजना पर चर्चा होगी, जिसमें चीनी शैली के आधुनिकीकरण को व्यापक रूप से बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है।

रॉयटर्स ने बताया कि 20 अक्टूबर को शुरू हुई 20वीं सीपीसी केंद्रीय समिति का चौथा पूर्ण अधिवेशन चीन की अगली पंचवर्षीय योजना तैयार करेगा। आपूर्ति श्रृंखला की सुदृढ़ता में सुधार, तकनीकी आत्मनिर्भरता हासिल करना और विकास में पहल करना इस योजना के प्रमुख तत्व होंगे।

