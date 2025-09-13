अन्तरराष्ट्रीय

चीन के सेवा व्यापार का उच्च-गुणवत्तापूर्ण विकास

Sep 13, 2025, 02:50 AM

बीजिंग, 12 सितंबर (आईएएनएस)। 2025 चीन अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार मेले में सेवा व्यापार विकास मंच 11 सितंबर को पेइचिंग के शोकांग पार्क में आयोजित हुआ। मंच ने "चीन सेवा व्यापार विकास रिपोर्ट 2024" जारी की।

रिपोर्ट का मानना है कि जटिल और गंभीर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्थितियों के सामने, चीन बाहरी दुनिया के लिए उच्च-स्तरीय खुलेपन को बढ़ावा देना जारी रखेगा, जिससे वर्ष 2024 में सेवा व्यापार के पैमाने में एक नया उच्च स्तर हासिल किया, पैमाने को स्थिर करने, विदेशी व्यापार की संरचना को अनुकूलित करने, अर्थव्यवस्था को ठीक करने और सुधारने में सकारात्मक योगदान दिया।

2024 में, चीन की सेवा आयात और निर्यात मात्रा पहली बार 10 खरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गई, जो दुनिया में दूसरे स्थान पर थी। रिपोर्ट के अनुसार, चीन के सेवा व्यापार ने नवोन्मेषी विकास में नए कदम उठाए हैं, क्षेत्रीय विकास अधिक समन्वित हुआ है, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग निरंतर गहरा रहा है। विदेशी व्यापार को स्थिर करने में इसकी भूमिका निरंतर बढ़ रही है, जो विदेशी व्यापार के विकास का नया इंजन बन गया है।

चीनी उप वाणिज्य मंत्री शंग छ्यूफिंग ने बताया कि साल 2012 से, चीन के सेवा आयात और निर्यात की औसत वार्षिक वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जो माल व्यापार की औसत वार्षिक वृद्धि दर से 1.7 गुना अधिक है। विशेष रूप से, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास तेज गति से आगे बढ़ रहा है, तकनीकी और औद्योगिक लाभ छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भाग लेने में सक्षम बना रहे हैं। सेवा निर्यात में चीन के ज्ञान-गहन सेवा निर्यात का अनुपात 38.5 प्रतिशत से बढ़कर 52.2 प्रतिशत हो गया है।

वहीं, मंच में उपस्थित अतिथियों ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी की तीव्र प्रगति और अनुप्रयोग, सेवा व्यापार के भविष्य के विकास के लिए एक नया नीला महासागर खोलेगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/

