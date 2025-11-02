चीन के साथ सहयोग मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध : दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति

बीजिंग, 1 नवंबर (आईएएनएस)। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे-म्यांग ने एपेक नेताओं की अनौपचारिक बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और बैठक के परिणामों का परिचय दिया।

चाइना मीडिया ग्रुप के एक पत्रकार के सवाल के जवाब में, ली जे-म्यांग ने कहा कि चीन और दक्षिण कोरिया के बीच आर्थिक सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि चीन और दक्षिण कोरिया भौगोलिक रूप से एक-दूसरे से सटे हुए हैं और आर्थिक रूप से भी एक-दूसरे पर गहराई से निर्भर हैं, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बेहद जरूरी हो जाता है। चीन और दक्षिण कोरिया, दोनों ही देशों की सरकारें लोगों के जीवन को बेहतर बनाने और ज्यादा आशाजनक राष्ट्रों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं।

ली जे-म्यांग ने यह भी कहा कि वह चीन और दक्षिण कोरिया के बीच संवाद, आदान-प्रदान और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से अवसर पैदा करेंगे और पूर्वोत्तर एशिया में शांति और स्थिरता का संयुक्त निर्माण करेंगे।

उन्होंने बताया कि दक्षिण कोरिया कई क्षेत्रों में, विशेष रूप से अर्थव्यवस्था और लोगों के बीच आदान-प्रदान के क्षेत्र में, चीन के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा और पूर्वोत्तर एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने में भूमिका निभाने के तरीकों का पता लगाएगा, जिससे संचार और सहयोग के अधिक अवसर पैदा होंगे।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/