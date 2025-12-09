अन्तरराष्ट्रीय

चीन की राष्ट्रीय बुनियादी चिकित्सा बीमा सूची आठवीं बार समायोजित की गई

Dec 09, 2025

बीजिंग, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। पेइचिंग समयानुसार 7 दिसंबर को, चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा प्रशासन ब्यूरो ने '2025 राष्ट्रीय बुनियादी चिकित्सा बीमा, मातृत्व बीमा और कार्य चोट बीमा के लिए औषधि सूची' और पहले 'वाणिज्यिक स्वास्थ्य बीमा के लिए अभिनव दवा सूची' जारी की है।

इस बार की सूची में 114 नई दवाएं जोड़ी गई हैं, जिनमें से 50 श्रेणी 1 अभिनव दवाएं हैं। साथ ही, इस सूची में 29 ऐसी दवाओं को हटा दिया गया है, जो चिकित्सकीय रूप से अनुपलब्ध हैं या जिन्हें दूसरी दवाओं से बेहतर तरीके से बदला जा सकता है। इस बार के समायोजन के बाद, इस सूची में दवाओं की कुल संख्या बढ़कर 3,253 तक पहुंच चुकी है, जिसमें 1,857 पश्चिमी दवाएं और 1,396 परंपरागत चीनी दवाएं शामिल हैं।

इसके साथ ही इस बार के समायोजन के बाद, चीन में ट्यूमर, दीर्घकालिक बीमारियों, मानसिक बीमारियों, दुर्लभ बीमारियों और बच्चों के लिए दवा आदि प्रमुख क्षेत्रों में सुरक्षा स्तर में काफी सुधार किया गया है। नवीनतम सूची 1 जनवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर देश भर में लागू होगी।

स्वास्थ्य के प्रति लोगों की अथक खोज ने दवाइयों के तेज विकास को गति दी है, साथ ही उद्योग में बदलावों के साथ तालमेल बिठाने के लिए नीतिगत समायोजन की भी आवश्यकता है। इसलिए, चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा प्रशासन ब्यूरो की स्थापना के बाद से दवा सूची का वार्षिक समायोजन लोगों की जरूरतों के अनुरूप है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

