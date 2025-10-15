चीन के प्रस्तावों से महिलाओं के व्यापक विकास में तेजी लाने के लिए आम सहमति बनी

बीजिंग, 14 अक्टूबर (आईएएनएस)। वैश्विक महिला शिखर सम्मेलन चीन की राजधानी पेइचिंग में उद्घाटित हुआ। उद्घाटन समारोह में चीन ने सभी पक्षों से पेइचिंग विश्व महिला सम्मेलन की मूल आकांक्षा पर पुनर्विचार करने, व्यापक सहमति बनाने, व्यापक मार्ग खोलने, महिलाओं के सर्वांगीण विकास की नई प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अधिक व्यावहारिक कार्रवाई करने का आह्वान किया और श्रृंखलाबद्ध नई पहलें और नए प्रस्ताव पेश किए।

उद्घाटन समारोह में, चीन ने महिलाओं के सर्वांगीण विकास की नई प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए चार प्रस्ताव पेश किए, और वैश्विक महिला मुद्दे के विकास का समर्थन करने के लिए कई व्यावहारिक उपायों की घोषणा की। कई देशों के प्रतिनिधियों ने बताया कि चीन के प्रस्ताव और सुझाव महिलाओं के सर्वांगीण विकास की नई प्रक्रिया को गति देने की दिशा दर्शाते हैं और अन्य देशों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।

संयुक्त राष्ट्र महिला के एशिया और प्रशांत की क्षेत्रीय निदेशक क्रिस्टीन अरब के विचार में उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति शी चिनफिंग द्वारा की गई प्रतिबद्धताएं सदैव कार्यों द्वारा समर्थित होती हैं, जो विश्व भर की सरकारों के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। राष्ट्रपति शी ने घोषणा की कि चीन 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर का वैश्विक विकास और दक्षिण-दक्षिण सहयोग कोष प्रदान करेगा, महिलाओं और लड़कियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए सहयोग परियोजनाओं को लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करेगा, और विभिन्न देशों में क्षमता निर्माण में सहायता के लिए "वैश्विक महिला क्षमता निर्माण केंद्र" की स्थापना करेगा।

क्रिस्टीन अरब को लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताएं हैं और प्रशंसनीय हैं।

वहीं, तंजानियाई प्रतिनिधि जूलियाना गिबोंडे का कहना है कि राष्ट्रपति शी चिनफिंग का भाषण अफ्रीकी देशों के लिए बहुत सार्थक है, जिससे वे देख सकते हैं कि भविष्य में महिलाएं किस प्रकार सशक्त होंगी, चाहे वह प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो, राजनीति क्षेत्र में हो या जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में हो। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शी ने खास तौर पर डिजिटल डिवाइड का उल्लेख किया। कुछ देश पहले से ही अत्यधिक डिजिटल हो चुके हैं, इसलिए हमें तकनीकी विकास को बढ़ावा देने और महिलाओं को इसमें भाग लेने की अनुमति देने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है।

वर्तमान में, संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिक रिपोर्टें बताती है कि दुनिया में 60 करोड़ से ज्यादा महिलाएं और लड़कियां अभी भी संघर्षों और युद्धों में फंसी हुई हैं और 2 अरब महिलाओं और लड़कियों के पास सामाजिक सुरक्षा का अभाव है। वैश्विक महिला हितों के सामने अवसर और चुनौतियां दोनों हैं। नए युग में प्रवेश करने के बाद से चीन ने व्यावहारिक कार्यों के माध्यम से महिलाओं के क्षेत्र में वैश्विक शासन को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया है।

सम्मेलन में उपस्थित अतिथियों ने चीन में महिलाओं के लिए तेजी से हो रही प्रगति की सराहना की और कहा कि चीन ने विश्व के सामने "चीनी शासन" का एक ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया है तथा मानव सभ्यता की प्रगति में "महिला शक्ति" का बहुमूल्य योगदान दिया है।

किर्गिज गणराज्य की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जमीरा अकबगीशेवा के विचार में चीन आज महिला विकास में अग्रणी है। यह देश आर्थिक, डिजिटल, सांस्कृतिक और अन्य क्षेत्रों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा कि चीन ने पूरे समाज के समान विकास और मानव जाति के साझा भविष्य वाले समुदाय के निर्माण समेत कई महत्वपूर्ण अवधारणाएं और पहलें प्रस्तुत की हैं। चीन के अनुभव ने वर्तमान वैश्विक महिला विकास के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान किया है और इसमें मजबूत प्रेरित शक्ति का संचार किया है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/