चीन के पहले महासागरीय लवणता जांच उपग्रह का इन-ऑर्बिट परीक्षण पूरा

बीजिंग, 24 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीनी एयरोस्पेस विज्ञान और प्रौद्योगिकी निगम से मिली खबर के अनुसार, हाल ही में, महासागर लवणता की जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले चीन के पहले रिमोट सेंसिंग उपग्रह, यानी महासागर लवणता जांच उपग्रह ने सभी इन-ऑर्बिट परीक्षण पूरे कर लिए हैं और यह दीर्घकालिक उपयोग के लिए उपयोगकर्ताओं को वितरण के लिए तैयार है।

महासागर लवणता जांच उपग्रह, जिसे महासागर नंबर 4 का 01 उपग्रह भी कहा जाता है, जो राष्ट्रीय नागरिक अंतरिक्ष अवसंरचना में एक वैज्ञानिक अनुसंधान उपग्रह है। इसे 14 नवंबर, 2024 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। कक्षा में प्रवेश करने के बाद, उपग्रह कई प्रमुख आकलन चरणों से गुजरा, जिनमें प्लेटफॉर्म की कार्यशील स्थिति का निर्धारण, पेलोड पावर-ऑन परीक्षण, उपग्रह-भूमि संपर्क की स्थापना और व्यावसायिक कार्य सत्यापन शामिल थे। इसके कार्य और प्रदर्शन डिजाइन संकेतकों के अनुरूप या उससे बेहतर थे।

इस उपग्रह के सफल प्रक्षेपण से चीन की महासागरीय उपग्रह प्रेक्षण प्रणाली में सुधार हुआ है, यह चीन के उपग्रह-जनित महासागरीय लवणता पता लगाने में कमी को पूरा करता है और बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

बताया गया है कि यह उपग्रह समुद्री पर्यावरण संरक्षण, आपदा निवारण और शमन, तथा वैश्विक जलवायु परिवर्तन के लिए वैश्विक उच्च परिशुद्धता महासागर लवणता डेटा प्रदान करेगा, जिससे चीन को एक समुद्री शक्तिशाली देश के निर्माण के लिए मजबूत तकनीकी सहायता मिलेगी।

साथ ही, यह उपग्रह मृदा नमी माप को भी ध्यान में रखता है, जो उद्योग उपयोगकर्ताओं की अनुप्रयोग आवश्यकताओं जैसे सूखा निगरानी, कृषि पर्यावरण निगरानी और संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान को पूरा कर सकता है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/