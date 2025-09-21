चीन की पहली 8के अंतरिक्ष डॉक्यूमेंट्री, 'शनचो-13' यूके में प्रदर्शित हुई

बीजिंग, 20 सितंबर (आईएएनएस)। स्थानीय समयानुसार 19 सितंबर को, चाइना मीडिया ग्रुप (सीएमजी) द्वारा निर्मित चीन की पहली 8के अंतरिक्ष डॉक्यूमेंट्री, "शनचो-13", का ब्रिटेन स्थित चीनी दूतावास द्वारा चीन लोक गणराज्य की स्थापना की 76वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित एक स्वागत समारोह में एक विशेष खंड के रूप में अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर हुआ। इस समारोह में 400 से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों के ब्रिटिश नागरिक, ब्रिटेन में विदेशी राजदूत और प्रवासी चीनी शामिल हैं। समारोह के बाद इस फिल्म को प्रस्तुत किया गया।

"शनचो-13" चीन की पहली 8के स्पेस डॉक्यूमेंट्री है, जिसे शनचो-13 के अंतरिक्ष यात्रियों जाई जिगांग, वांग याफिंग और ये गुआंगफू ने शूट किया है। अंतरिक्ष यात्रियों के नज़रिए से, यह फिल्म अंतरिक्ष स्टेशन पर उनकी छह महीने की असाधारण यात्रा को दर्शाती है, जिसमें विशाल ब्रह्मांड के शानदार नज़ारों और अंतरिक्ष में दैनिक जीवन के अंतरंग विवरणों को दर्शाया गया है। घरेलू स्तर पर निर्मित अल्ट्रा-हाई-डेफिनिशन सिनेमैटोग्राफी का उपयोग करते हुए, यह फिल्म वैज्ञानिक अन्वेषण को मानवीय भावनाओं के साथ जोड़ती है और चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उल्लेखनीय उपलब्धियों को श्रद्धांजलि देती है।

ब्रिटेन स्थित चीनी दूतावास के प्रभारी वांग छी ने स्वागत समारोह में भाग लिया और भाषण दिया। उन्होंने कहा कि तकनीकी नवाचार और हरित नवाचार चीन में नई गुणवत्ता वाली उत्पादकता के विकास को गति दे रहे हैं। छांग'अ-6 ने अपना पहला चंद्र नमूनाकरण मिशन पूरा किया है, जबकि “ड्रीम” वैज्ञानिक अनुसंधान ड्रिलिंग पोत ने महासागर का अन्वेषण किया है। चीन कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नवीन ऊर्जा वाहनों जैसे क्षेत्रों में भी वैश्विक अग्रणी है, और चीन और ब्रिटेन के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

डीएससी