चीन का मानवाधिकार विकास रिपोर्ट (2025) जारी

Dec 09, 2025

बीजिंग, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। चाइना सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स स्टडीज (सीएसएचआरएस) द्वारा तैयार "चीन का मानवाधिकार विकास रिपोर्ट (2025)" (ह्यूमन राइट्स ब्लू बुक) हाल ही में जारी किया गया। यह वर्ष 2011 के बाद से इस श्रृंखला की 15वीं रिपोर्ट है।

रिपोर्ट में एक मुख्य रिपोर्ट, विषयगत रिपोर्टें और केस अध्ययन सहित कुल 28 लेख शामिल हैं। मुख्य रिपोर्ट देश में व्यापक सुधारों को गहरा करने और उच्च-गुणवत्ता वाले मानवाधिकार विकास को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। यह बताती है कि चीन ने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के संतुलित संरक्षण, साथ ही विशिष्ट समूहों के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित की है।

विषयगत रिपोर्टों में ग्रामीण पुनरुद्धार के माध्यम से मानवाधिकार संरक्षण, खाद्य सुरक्षा, श्रम अधिकारों की न्यायिक सुरक्षा, चिकित्सा सहायता प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, बुनियादी सार्वजनिक शिक्षा सेवाओं की समानता, डिजिटल शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रणाली सुधार, पर्यावरणीय अधिकार संरक्षण, महिलाओं के रोजगार में समान अवसर और स्कूलों में उत्पीड़न रोकथाम जैसे मुद्दे शामिल हैं।

केस अध्ययन "लोगों के लिए शहर" निर्माण, 12345 सार्वजनिक सेवा हॉटलाइन, ऑनलाइन लोकतांत्रिक अधिकार और चरवाहा समुदायों के लिए न्यायिक सेवाओं की पहुंच जैसे विषयों पर प्रकाश डालते हैं।

गौरतलब है कि सीएसएचआरएस, जिसकी स्थापना साल 1993 में हुई थी, चीन का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मानवाधिकार अकादमिक संगठन है और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी) में विशेष परामर्शदाता की स्थिति रखता है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

