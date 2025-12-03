चीन की मुख्यभूमि में 'ज़ूटोपिया 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दुनिया के शीर्ष पर पहुंचा

बीजिंग, 3 दिसंबर (आईएएनएस)। एनिमेटेड फिल्म 'ज़ूटोपिया 2' ने चीन की मुख्यभूमि में 2 अरब युआन से ज्यादा की कमाई की है और चीनी फिल्म इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंपोर्टेड एनिमेटेड फिल्म बनने के साथ कई रिकॉर्ड भी तोड़े हैं।

उत्तरी अमेरिका में एक साथ रिलीज होने के बाद से, चीन की मुख्यभूमि में फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उत्तरी अमेरिकन मार्केट में इसके प्रदर्शन से कहीं आगे निकल गया है, जो दुनिया भर में इस फिल्म का सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस मार्केट बन गया है।

29 नवंबर को, 'ज़ूटोपिया 2' ने चीन की मुख्यभूमि में 73.8 करोड़ युआन से ज्यादा की कमाई की, जिससे यह अमेरिकन डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के रिकॉर्ड से आगे निकल गई और 'एवेंजर्स : एंडगेम' के 55.2 करोड़ युआन के पिछले रिकॉर्ड को काफी हद तक तोड़ दिया और चीन की मुख्य भूमि में एक ही दिन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंपोर्टेड फिल्म बन गई।

'ज़ूटोपिया 2' को 26 नवंबर से दुनिया भर के 57 देशों और क्षेत्रों में रिलीज किया गया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के डेटा के अनुसार, 1 दिसंबर को शाम 5 बजे तक, फिल्म का ग्लोबल बॉक्स ऑफिस 81.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें चीनी मार्केट का हिस्सा 27.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर था, जो ग्लोबल बॉक्स ऑफिस का 33.9% था, और उत्तरी अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए इस फिल्म का दुनिया भर में सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस मार्केट बन गया।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

