चीन के क्वांगतोंग-हांगकांग-मकाओ ग्रेटर बे एरिया में गैरभौतिक सांस्कृतिक विरासत कार्यक्रम शुरू

बीजिंग, 2 नवंबर (आईएएनएस)। चीन के क्वांगतोंग-हांगकांग-मकाओ ग्रेटर बे एरिया में गैरभौतिक सांस्कृतिक विरासत कार्यक्रम 1 नवंबर को मकाओ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के ताफाओथाई पार्क में उद्घाटित हुआ।

बताया जाता है कि इस कार्यक्रम का आयोजन क्वांगतोंग प्रांत के संस्कृति व पर्यटन ब्यूरो, हांगकांग के संस्कृति, खेल व पर्यटन ब्यूरो और मकाओ के संस्कृतिक ब्यूरो द्वारा किया गया है।

कार्यक्रम में विशेष प्रदर्शनियां, इंटरैक्टिव कौशल प्रदर्शन, व्यावहारिक कार्यशाला और गैरभौतिक सांस्कृतिक विरासत रचनात्मक उत्पादों की बिक्री आदि शामिल हैं।

गैरभौतिक सांस्कृतिक विरासत के लिए नई गति शीर्षक प्रदर्शनी 2 नवंबर से वर्ष 2026 के 15 मार्च तक मकाओ संग्रहालय में आयोजित होगी। ग्रेटर बे एरिया में 50 से अधिक प्रतिनिधित्व वाले अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों का प्रदर्शन किया जाएगा।

कार्यक्रम में मकाओ अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की नई पीढ़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम का स्नातक समारोह भी आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 30 प्रशिक्षुओं ने मकाओ, क्वांगचो और हांगकांग में प्रशिक्षण लिया और गैरभौतिक सांस्कृतिक विरासत के उत्तराधिकारियों के साथ अनुभव का आदान-प्रदान किया।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

