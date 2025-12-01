चीन के केंद्रीय विभागों ने हांगकांग को अग्निकांड के निपटारे का समर्थन किया

बीजिंग, 30 नवंबर (आईएएनएस)। हांगकांग में अग्निकांड के निपटारे के लिए चीनी केंद्रीय हांगकांग व मकाओ कार्यालय के समन्वय व व्यवस्था के तहत हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र सरकार की मांग के मुताबिक चीनी राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण समिति के कार्यालय और आपात प्रबंधन मंत्रालय ने 29 नवंबर को आपात सामग्री समन्वय व सामग्री व्यवस्था लागू की।

वहीं, संबंधित कोष संघों का तालमेल बिठाकर हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र सरकार को आपात रूप से पोर्टेबल आउटडोर रिचार्ज स्टेशन, हेवी-ड्यूटी कन्वेयर्स, ब्लोवर्स, रेस्पिरेटर्स, गॉगल्स, प्रोटेक्टिव सूट्स, हेडलैम्प्स और वाटरप्रूफ बूट्स आदि आपात वस्तुएं प्रदान कीं और हांगकांग को समर्थन देने की पूरी कोशिश की।

इसके अलावा हांगकांग अग्निशमन विभाग की मांग के अनुसार राजकीय फायर और बचाव ब्यूरो ने लाइटिंग ड्रोन, टोही ड्रोन, फायर बूट्स के अलावा फिर प्रोटेक्टिव बूट्स आदि सामग्री प्रदान की।

