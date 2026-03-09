अन्तरराष्ट्रीय

चीन की कृषि क्षेत्र में बुद्धिमान और डिजिटल रूपांतरण की गति तेज हो रही है

Mar 09, 2026, 04:46 PM

बीजिंग, 9 मार्च (आईएएनएस)। 9 मार्च को, 14वीं चीनी राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सभा (एनपीसी) के चौथे सत्र का दूसरा "मंत्रिस्तरीय गलियारा" राजधानी पेइचिंग स्थित जन बृहद भवन में आयोजित किया गया, जहां कृषि और ग्रामीण मामलों के मंत्री हान च्युन का पत्रकारों ने साक्षात्कार लिया।

इस मौके पर हान च्युन ने कहा कि "14वीं पंचवर्षीय योजना" अवधि (2021-2025) के दौरान, चीन की कृषि प्रौद्योगिकी और उपकरण की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और कृषि आधुनिकीकरण एक नए स्तर पर पहुंच गया है। कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रगति की योगदान दर 64 फीसदी से अधिक हो गई है, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता दर 96 प्रतिशत से अधिक हो गई है, जबकि फसल की खेती, बुआई और कटाई की व्यापक मशीनीकरण दर 76.7 प्रतिशत तक पहुंच गई है और प्रमुख फसलों का पूर्ण मशीनीकरण हो चुका है।

हान च्युन के अनुसार, वर्तमान में चीन में कृषि का बुद्धिमान और डिजिटल रूपांतरण भी तेजी से हो रहा है, जिसमें विभिन्न बुद्धिमान उपकरण कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। साल 2025 में, कृषि क्षेत्र में 300,000 से अधिक ड्रोनों का उपयोग किया गया था, जो विश्व में सबसे अधिक है। जिन्होंने लगभग 3.07 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि की सेवा की थी। वर्तमान में, कृषि में बुद्धिमान कटाई रोबोट, बुद्धिमान सिंचाई रोबोट और एआई लेजर खरपतवार नियंत्रण रोबोट का इस्तेमाल भी शुरू हो रहा है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

डीकेपी/

