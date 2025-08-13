चीन की कंप्यूटिंग शक्ति दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंची

बीजिंग, 13 अगस्त (आईएएनएस)। लोग सोचने की गतिविधियों के लिए अपनी मस्तिष्क की शक्ति पर निर्भर रहते हैं, जबकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता 'सोचने' के लिए कंप्यूटिंग शक्ति पर निर्भर रहती है। कंप्यूटिंग शक्ति प्रति सेकंड संसाधित की जा सकने वाली सूचना डेटा की मात्रा को संदर्भित करती है।

एआई के युग में, कंप्यूटिंग शक्ति एक अनिवार्य बुनियादी ऊर्जा स्रोत बन गई है।

14वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2021-2025) के दौरान, चीन ने कंप्यूटिंग शक्ति निर्माण में भारी निवेश किया है और उल्लेखनीय विकास परिणाम हासिल किए हैं।

आंकड़ों के अनुसार, साल 2025 तक, चीन की सामान्य कंप्यूटिंग शक्ति में 20 फीसदी और बुद्धिमान कंप्यूटिंग शक्ति में 43 फीसदी की वृद्धि होने की उम्मीद है, जो दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। पिछले पांच वर्षों में, चीन की कुल कंप्यूटिंग शक्ति की वार्षिक वृद्धि दर 30 प्रतिशत तक रही है।

बताया गया है कि 14वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, चीन ने 8 कंप्यूटिंग हब स्थापित किए हैं: पेइचिंग-थ्येनचिन-हपेई हब, यांग्त्ज़ी नदी डेल्टा हब, क्वांगतोंग-हांगकांग-मकाओ ग्रेटर बे एरिया हब, छंगतु-छोंगछिंग हब, भीतरी मंगोलिया हब, क्वेइचो हब, कानसू हब और निंगश्या हब।

इसके साथ ही, 10 राष्ट्रीय डेटा सेंटर क्लस्टर स्थापित करने की भी योजना बनाई गई है। वर्तमान में, देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटिंग शक्ति का विकास 'तेज और तीव्र गति' से हो रहा है।

इस तरह एआई चिकित्सा देखभाल, ऊर्जा, उद्योग, पर्यटन, मौसम विज्ञान, क्लाउड कंप्यूटिंग, निम्न-ऊंचाई वाली अर्थव्यवस्था आदि क्षेत्रों में उद्योगों का कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ एकीकरण कंप्यूटिंग शक्ति की मांग लगातार बढ़ रही है।

भविष्य में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के तेजी से विकास के साथ-साथ, कंप्यूटिंग शक्ति उद्योग की भारी वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/