चीन के कानसू में बाढ़ राहत कार्य जारी

बीजिंग, 9 अगस्त (आईएएनएस)। चीन के कानसू प्रांत की सरकार ने 8 अगस्त को एक न्यूज ब्रीफिंग का आयोजन किया। बताया जाता है कि कानसू प्रांत के लानचो शहर की यूचोंग काउंटी में भारी बाढ़ आने के बाद अब तक फंसे हुए 443 लोगों को बचाया गया और 9,828 आपदा प्रभावित लोगों को स्थानांतरित और पुनर्वासित किया गया। राहत कार्य अब भी जारी है।

कानसू प्रांत के अग्निशमन बचाव दल के उप प्रमुख चांग शंगहुआ ने कहा कि आपदा आने के बाद कानसू प्रांत के अग्निशमन बचाव दल, वन अग्निशमन दल और राष्ट्रीय उत्तर पश्चिमी क्षेत्रीय आपातकालीन बचाव केंद्र ने शीघ्र ही आपात योजना शुरू की। राहत कार्य के लिए 717 अग्निशमन बचाव कर्मियों, 7 बचाव कुत्तों और 16 नावों को भेजा गया।

जानकारी के अनुसार 7 अगस्त की शाम को 6 बजे से 8 अगस्त की सुबह 6 बजे तक कानसू प्रांत के सानचो शहर की यूचोंग काउंटी में लगातार भारी बारिश हुई। काफी देर तक चली बारिश से बाढ़ आ गई। 8 अगस्त की शाम को 6 बजकर 50 मिनट तक आपदा से 10 लोगों की मौत हुई और अन्य 33 लापता हैं। कुछ कृषि योग्य भूमि में बाढ़ आ गई और मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/

