चीन की जवाबी कार्रवाई करने वाली रिपोर्टें निराधार

बीजिंग, 13 अक्टूबर (आईएएनएस)। हाल ही में मीडिया रिपोर्टों से पता चला है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को दुर्लभ मृदा का निर्यात करने के लिए चीनी उपकरणों और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है, जिसके कारण चीन ने दुर्लभ मृदा से संबंधित प्रौद्योगिकियों के निर्यात को कड़ाई से नियंत्रित करने के लिए नए नियम लागू किए हैं।

इसके जवाब में, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन च्येन ने सोमवार को एक नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि संबंधित रिपोर्ट या तो तथ्यों को नहीं समझती हैं, या निराधार हैं, या यहां तक कि कलह पैदा करने का इरादा रखती हैं।

अमेरिकी टैरिफ धमकियों की चर्चा में लिन च्येन ने कहा कि चीनी वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस मामले पर चीन का रुख स्पष्ट कर दिया है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि हाल के दिनों में अमेरिका ने चीन पर लगातार कई प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे चीन के हितों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। चीन इसका कड़ा विरोध करता है।

वैश्विक महिला शिखर सम्मेलन का परिचय देते हुए लिन च्येन ने कहा कि पांच महाद्वीपों के 110 से अधिक देशों, क्षेत्रों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से 800 से अधिक चीनी और विदेशी मेहमान, जिनमें 20 राष्ट्राध्यक्ष, सरकारी नेता, संसदीय नेता, उप प्रधानमंत्री और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख शामिल हैं। वे पेइचिंग में प्रमुख योजनाओं पर चर्चा करने और 'साझा भविष्य साझा करना : महिलाओं के सर्वांगीण विकास की नई प्रक्रिया को गति देना' विषय पर भविष्य के बारे में बात करने के लिए एकत्र हुए।

लिन च्येन के अनुसार सभी पक्षों ने चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के महत्वपूर्ण भाषण की प्रशंसा की और उनके द्वारा प्रस्तुत 'चार सुझावों' की सराहना की। उनके विचार में ये 'चार सुझाव' समय की प्रवृत्ति के अनुरूप हैं और दुनियाभर में महिलाओं के मुद्दों के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक चीनी दृष्टिकोण का योगदान देते हैं। राष्ट्रपति शी द्वारा दुनिया भर में महिलाओं के मुद्दों के विकास का समर्थन करने के लिए चीन के पांच व्यावहारिक उपाय नए युग में एक प्रमुख देश के रूप में चीन की जिम्मेदारी को पूरी तरह से प्रदर्शित करते हैं।

