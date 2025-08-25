अन्तरराष्ट्रीय

चीन की जीत की 80वीं वर्षगांठ पर तीसरा व्यापक पूर्वाभ्यास संपन्न

Aug 25, 2025

बीजिंग, 24 अगस्त (आईएएनएस)। समाचार केंद्र के मुताबिक, 23 अगस्त की शाम 5 बजे से 24 अगस्त की सुबह 5 बजे तक, जापानी आक्रमण के विरुद्ध चीनी जन प्रतिरोध युद्ध और विश्व फासीवाद-विरोधी युद्ध की विजय की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तीसरा व्यापक पूर्वाभ्यास चीन की राजधानी पेइचिंग के थ्येनआनमेन चौक क्षेत्र में आयोजित हुआ।

बताया जाता है कि, यह एक पूर्ण-प्रक्रिया व सभी-तत्वों वाला पूर्वाभ्यास और इस स्मरणोत्सव का अंतिम व्यापक पूर्वाभ्यास है, जिसमें स्मारक समारोह (सैन्य परेड सहित), परिवर्तन, दर्शकों का संगठन और आपातकालीन प्रतिक्रिया आदि शामिल हैं।

इसमें विभिन्न प्रक्रियाओं और कड़ियों के समन्वय की पुष्टि पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिससे औपचारिक आयोजन के सफल संचालन के लिए एक ठोस आधार तैयार हुआ।

रात के आसमान में, थ्येनआनमेन चौक रोशनी से जगमगा रहा था और सैन्य संगीत के साथ परेड करती चीनी टुकड़ियां भव्य और प्रभावशाली लग रही थीं। इस बार के पूर्वाभ्यास से अपेक्षित उद्देश्य प्राप्त हुए। पेइचिंग के संबंधित विभागों ने नागरिकों और पर्यटकों के प्रति उनके सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

